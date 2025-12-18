تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 18-12-2025

حاول سعر الغاز مقاومة الضغوط السلبية بإنهاء التداولات السلبية بعد اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 3.880$ لنلاحظ تشكيله لارتداد إيجابي باستقراره قرب 4.080$.

لن نستطيع تأكيد استعادة السعر للمحاولات الصاعدة ما لم يتم اختراق الحاجز المستقر عند 4.200$ وتقديم إغلاق إيجابي أعلاه, لذلك نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة مع توفر فرصة لتقديم ضغوط جديدة على الدعم الرئيسي المذكور سابقا, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيمنح السعر فرصة قوية للبدء بتحقيق العديد من المكاسب لنتوقع اندفاعه بشكل أولي نحو 4.510$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.900$ و 4.200$

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط ثبات الحاجز