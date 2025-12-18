الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 18-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-18 05:19AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر الغاز مقاومة الضغوط السلبية بإنهاء التداولات السلبية بعد اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 3.880$ لنلاحظ تشكيله لارتداد إيجابي باستقراره قرب 4.080$.

 

لن نستطيع تأكيد استعادة السعر للمحاولات الصاعدة ما لم يتم اختراق الحاجز المستقر عند 4.200$ وتقديم إغلاق إيجابي أعلاه, لذلك نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة مع توفر فرصة لتقديم ضغوط جديدة على الدعم الرئيسي المذكور سابقا, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيمنح السعر فرصة قوية للبدء بتحقيق العديد من المكاسب لنتوقع اندفاعه بشكل أولي نحو 4.510$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.900$ و 4.200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط ثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

