Bitwise: تقلبات بيتكوين أقل من إنفيديا في 2025 مع اتساع قاعدة المستثمرين

تام شمس - الخميس 18 ديسمبر 2025 03:00 مساءً - تشير بيانات شركة Bitwise إلى أن تقلبات بيتكوين آخذة في الانخفاض، حيث كانت تحركاتها السعرية في عام 2025 أكثر هدوءًا من تحركات سهم شركة إنفيديا (NVDA)، وهو ما تعزوه الشركة إلى تنوّع قاعدة المستثمرين في الأصل الرقمي.

وقالت Bitwise، يوم الأربعاء، إن بيتكوين (BTC) مرشّحة لأن تكون أقل تقلبًا من إنفيديا أيضًا في عام 2026، مشيرة إلى أن “تقلبات بيتكوين انخفضت بشكل تدريجي على مدى السنوات العشر الماضية”. وأضافت أن هذا التحول يعكس خفضًا للمخاطر المرتبطة بالأصل، نتيجة اتساع قاعدة المستثمرين مع ظهور منتجات استثمارية مؤسسية، مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

وأضافت الشركة: “يعكس هذا التحول عملية خفض المخاطر الجوهرية لبيتكوين كاستثمار، وتنوّع قاعدة المستثمرين بفضل أدوات الاستثمار التقليدية مثل صناديق المؤشرات المتداولة”.

إنفيديا أكثر تقلبًا من بيتكوين في 2026

شهدت بيتكوين تغيرًا سعريًا بنسبة 68% بين أدنى مستوى لها هذا العام عند 75,000 دولار في أبريل، وأعلى مستوى لها عند 126,000 دولار في أوائل أكتوبر، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

في المقابل، أظهرت إنفيديا تقلبات أكبر بكثير، مع تغير سعري بلغ 120%، من قاع عند 94 دولارًا في أوائل أبريل إلى ذروة في 2025 عند 207 دولارات في أواخر أكتوبر.

​​تؤكد Bitwise أن تقلبات بيتكوين ستظل أقل من تقلبات سهم إنفيديا خلال عام 2026. المصدر: Bitwise



كما تفوقت أسهم عملاق الرقائق على بيتكوين هذا العام، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 27% منذ بداية العام. في المقابل، تراجعت بيتكوين بنحو 8% منذ مطلع العام، في ظل انفصال أداء أسواق العملات الرقمية عن الأسهم.

Bitwise تراهن على قمة تاريخية جديدة

قدّمت Bitwise أيضًا عدة توقعات إيجابية للعام المقبل، من بينها تسجيل بيتكوين قمة تاريخية جديدة وكسر دورة الأربع سنوات التقليدية.

وقالت الشركة إن “عوامل مثل تنصيف بيتكوين، ودورات أسعار الفائدة، ودورات الازدهار والانكماش في سوق العملات الرقمية المدفوعة بالرافعة المالية أصبحت أضعف مما كانت عليه في الدورات السابقة”.

وتوقعت Bitwise دخول المزيد من المؤسسات المالية التقليدية، مثل سيتي غروب ومورغان ستانلي وويلز فارجو وميريل لينش إلى سوق العملات الرقمية، وزيادة المخصصات في صناديق المؤشرات المتداولة الفورية، وتسارع البناء والتطوير على الشبكات اللامركزية في عام 2026.

واختتمت الشركة بالقول إن التحول التنظيمي الداعم للعملات الرقمية سيسمح للشركات بتبنيها بوتيرة أسرع، متوقعة أن تتفوق أسهم شركات الكريبتو على أسهم شركات التكنولوجيا، مضيفة:

“أسهم التكنولوجيا حققت أداءً قويًا بارتفاع قدره 140% خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن أسهم شركات الكريبتو تحقق أداءً أفضل من ذلك.”