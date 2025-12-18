الرئيس التنفيذي للريبل يحقق توقعه الجريء حول العملة الرقمية المستقرة RLUSD

نجح الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، “براد جارلينغهاوس”، في تحقيق توقع جريء أطلقه سابقا بشأن العملة المستقرة RLUSD، بعدما أصبحت ضمن أكبر خمس عملات مستقرة مرتبطة بالدولار خلال عام واحد فقط، وهو ما دفعه للاحتفاء بهذا الإنجاز عبر منصة X.

In March, on @BloombergTV I predicted $RLUSD would be a top 5 USD stablecoin by EOY (when many in the industry were still asking if the world needs another stablecoin)...I’ll just leave this here 😁



Big congrats to @_JackMcDonald_ and the entire RLUSD team! https://t.co/Skf6y0ho5n — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 17, 2025

كان “جارلينغهاوس” قد صرّح في مقابلة سابقة بأن RLUSD ستدخل قائمة الخمس العملات الرقمية المستقرة الأوائل قبل نهاية العام، في وقت كانت فيه العملة حديثة العهد وبقيمة سوقية محدودة لم تتجاوز نحو 170 مليون دولار مطلع 2025.

آنذاك، قوبل هذا التوقع بتشكيك واسع، خاصة في سوق تهيمن عليه عملات مستقرة كبرى مثل USDT وUSDC.

بعد الإطلاق التجريبي في ديسمبر 2024، بدأت RLUSD بنمو حذر لاختبار الربط بين شبكة XRP Ledger والإيثيريوم، ثم تسارع التوسع خلال منتصف 2025 مع انضمام شركاء مثل “Uphold” و”Bitstamp” و”Keyrock”.

وبحلول أكتوبر 2025، ارتفعت القيمة السوقية إلى قرابة 900 مليون دولار.

وخلال فترة قصيرة بين أواخر أكتوبر وبداية ديسمبر 2025، جرى إصدار نحو 400 مليون وحدة جديدة من RLUSD، ما يمثل زيادة تقارب 45% في العرض خلال أقل من شهرين، لتثبت العملة موقعها بين أكبر خمس عملات مستقرة بالدولار.

ويعود هذا النجاح، بحسب مراقبين، إلى تركيز RLUSD على الامتثال التنظيمي والمعايير الصارمة، حيث حصلت ريبل على موافقة مشروطة من مكتب مراقب العملة الأميركي (OCC) لإنشاء بنك ائتماني وطني، إلى جانب ترخيصها من هيئة الخدمات المالية في نيويورك.

كما تم اختيار بنك نيويورك (BNY) لحفظ الاحتياطي، مع قيام “Deloitte” بتقديم تقارير تدقيق مستقلة، ما عزز الثقة والشفافية وجذب العملاء من المؤسسات الكبرى.

