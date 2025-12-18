اقتراب البيتكوين من التشبع البيعي وسط توقعات بامتداد السوق الصاعد حتى 2026

يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) للبيتكوين من مناطق التشبع البيعي، وهي مستويات تاريخيا ما كانت تمثل نقطة انطلاق لموجات صعود قوية.

ووفقا ل “جوليان بيتل”، رئيس الأبحاث الاقتصادية الكلية في “Global Macro Investor”، فإن سلوك سعر البيتكوين بعد هبوط RSI دون مستوى 30 غالبا ما كان يتبعه ارتداد واضح.

A lot of people have been asking for an update on this chart, so I’ll just leave this here for anyone who needs to see it.



This shows the average BTC trajectory following an oversold RSI reading, with RSI falling below 30 at t=0.



So far, it’s been pretty bang on.



Unless you… pic.twitter.com/FRLt5w7oFT — Julien Bittel, CFA (@BittelJulien) December 17, 2025

عرض “بيتل” بيانات تُظهر المسار السعري المتوسط للبيتكوين في آخر خمس مرات انخفض فيها مؤشر RSI إلى ما دون 30، مشيرا إلى أن السوق كان يميل في كل مرة تقريبا إلى التعافي.

كما رفض فكرة الدورة الرباعية المرتبطة بانقسام مكافآت التعدين، معتبرا أنها تفسير مبسط لا يعكس المحركات الحقيقية للسوق.

يُستخدم مؤشر RSI لقياس الزخم وتحديد ما إذا كان الأصل في حالة تشبع شرائي أو بيعي، ويتراوح بين صفر و100.

القراءة دون 30 تشير عادة إلى تشبع بيعي واحتمال ارتداد، بينما تعني القراءة فوق 70 تشبع شرائي واحتمال تصحيح.

حاليا، يظهر RSI الأسبوعي للبيتكوين عند مستوى يقل قليلا عن 37، ما يعني أنه بات قريبا من منطقة التشبع البيعي.

آخر مرة سجل فيها هذا المستوى كانت في قاع السوق الهابطة في ديسمبر 2022، عندما كان السعر عند نحو 16,500 دولار، قبل أن يرتفع لاحقا بأكثر من 660% خلال عامين ونصف تقريبا.

يرى “بيتل” أيضا أن دورة السوق الصاعدة لا تزال مرشحة للاستمرار حتى عام 2026، مستندا في ذلك إلى تحليله لدورة الأعمال، والأوضاع المالية، ومستويات السيولة العالمية.

ويؤكد أن ما يُعرف بالدورة الرباعية لم يكن في جوهره مرتبطا بالانقسام، بل بدورات إعادة تمويل الديون الحكومية، وأن السياسات المالية بعد جائحة كورونا أدت إلى إزاحة هذه الدورة بنحو عام.

هذا الرأي يلقى دعما من محللي الاقتصاد الكلي في “Milk Road”، الذين شددوا على أن إشارات التشبع البيعي قصيرة الأجل يجب تفسيرها ضمن سياق السيولة ودورة الأعمال.

وأوضحوا أن تحسن الظروف واستمرار تدفق الأموال إلى السوق غالبا ما يجعل هذه التراجعات المؤقتة تميل إلى الارتفاع على المدى المتوسط، حتى وإن اتسمت الحركة بالتقلب.

في المقابل، يبقى الأداء القصير الأجل ضعيف نسبي، إذ تراجع سعر البيتكوين بنحو 4.2% خلال الأسبوع الماضي، ويتم تداوله حاليا قرب مستوى 83,500 دولار.

اقرأ أيضا:

ما الذي أدى فعليا إلى خسارة سوق العملات الرقمية لمبلغ 140 مليار دولار في ظرف ساعات؟

المملكة المتحدة تستعد لتطبيق تنظيم شامل للأصول الرقمية بدءا من أكتوبر 2027

