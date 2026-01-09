روسيا تحذّر من نشر قوات غربية في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

حذّرت وزارة الخارجية الروسية أمس، من خطط غربية لنشر قوات في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل «تصعيداً خطيراً» يهدد أمن روسيا وعدداً من الدول الأوروبية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي: إن أي نشر لوحدات عسكرية أو منشآت أو بنى تحتية عسكرية غربية على الأراضي الأوكرانية، سيعد تدخلاً أجنبياً مباشراً، مؤكدةً أن هذه المواقع ستصبح «أهدافاً مشروعة للقوات الروسية».

وأضافت زاخاروفا: أن هذه التحذيرات «تم التعبير عنها مراراً وعلى أعلى المستويات ولا تزال سارية»، مشددةً على أن موسكو ترى أن الحل السلمي للنزاع لا يمكن تحقيقه إلا عبر معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

وأوضحت: «هذه الأسباب تشمل عودة أوكرانيا إلى وضع الحياد وعدم الانحياز ونزع السلاح، وضمان حقوق الإنسان والحريات اللغوية والثقافية والدينية»، إضافة إلى الاعتراف بما سمته «الواقع الإقليمي القائم». وجاءت التصريحات عقب قمة «تحالف الراغبين» التي عقدت في باريس 6 يناير الجاري، بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين، إلى جانب مبعوثين أميركيين ووفد أوكراني برئاسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث جرى بحث إمكانية نشر قوات غربية في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أعلن أن التحالف تبنّى إعلاناً يقضي بإنشاء قواعد عسكرية ومستودعات للمعدات في أوكرانيا لدعم قواتها المسلحة في حال وقف إطلاق النار، وهو ما تعارضه روسيا بشدة، معتبرةً أن أي وجود لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» على الأراضي الأوكرانية «غير مقبول».

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس: «إن نص الضمان الأمني ​​الثنائي بين كييف وواشنطن «جاهز بشكل أساسي» ليتم الانتهاء منه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وقال زيلينسكي في منشور على منصة «إكس»: «الوثيقة الثنائية بشأن الضمانات ​الأمنية لأوكرانيا جاهزة الآن بشكل أساسي لوضع اللمسات الأخيرة على أعلى مستوى مع الرئيس ترامب». وأضاف: «اجتماعات ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة في باريس، تناولت قضايا ​معقّدة ضمن إطار العمل ‍الجاري بحثه لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، وأن كييف قدّمت حلولها لهذه القضايا».

ودعا الرئيس الأوكراني، إلى ممارسة ‍المزيد من الضغط على روسيا بعد ⁠الهجمات الصاروخية الروسية الإضافية ​على البنية التحتية للطاقة، معتبراً أن مصداقية الضمانات الأمنية المستقبلية ​يجب أن تظهر من خلال الرد في هذه ‍المرحلة.