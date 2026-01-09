تكنولوجيا: #CES2026 الكشف عن سعر ومواصفات شاشة MSI MPG 341CQR بتقنية Gen 5 QD-OLED ومعدل تحديث 360Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة MSI لإطلاق أولى شاشاتها المخصصة للألعاب والمعتمدة على الجيل الخامس من تقنية QD-OLED، وهي شاشة MPG 341CQR بحجم 34 بوصة. وقد تم تأكيد السعر وموعد التوفر المتوقع لاحقاً خلال الربع الحالي من العام.

تُعد شاشة MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 نموذجاً مبكراً آخر لاستخدام أحدث تقنيات لوحات QD-OLED المقدمة من Samsung Display. وبذلك، تنضم MSI إلى قائمة الشركات التي استفادت من لوحات الجيل الخامس (Gen 5 panel) مثل Acer و Asus و HP. وتشترك الشاشة في المواصفات الجوهرية مع الطرازات المنافسة (Predator X34 FE و HyperX Omen 34-inch و ROG Swift OLED PG34WCDN)؛ حيث تأتي بدقة عرض 3,440 x 1,440 (UWQHD) ونسبة أبعاد 21:9 مع انحناء بدرجة 1800R. وتتميز الشاشة بمستويات سطوع تصل إلى 300 nits لكامل اللوحة في وضع SDR، و500 nits (بنسبة 10% APL)، بينما تصل ذروة السطوع في وضع HDR إلى 1,300 nits. كما تدعم معدل تحديث متغير (VRR) يتراوح بين 48 و360 Hz مع دعم لمعيار VESA Adaptive-Sync.

ومن أبرز التحسينات التقنية في هذا الإصدار هو اعتماد تخطيط بكسلات فرعية من نوع RGB stripe، وهو ما تروج له MSI كعامل أساسي لتحسين جودة النصوص والصور عبر تقليل “حواف الألوان” (colour fringing) التي كانت ملاحظة في شاشات OLED السابقة بمقاس 34 بوصة مثل MAG 341CQP. هذه الميزة أصبحت قياسية في جميع الشاشات التي تستخدم نفس لوحة الجيل الخامس.

ورغم تشابه المواصفات الأساسية مع المنافسين، تسعى MSI لتمييز MPG 341CQR عبر عدة خصائص؛ فهي تأتي بحامل (Stand) أصغر حجماً لتوفير مساحة المكتب، وتضم منافذ اتصال متطورة تشمل DisplayPort 2.1a (UBHR13.5) و HDMI 2.1 و USB Type-C بقدرة شحن تصل إلى 98 واط، بالإضافة إلى منافذ USB Type-A. كما زودت الشركة الشاشة بتقنيات الحماية الخاصة بها مثل OLED Care 3.0 و AI Care Sensor، بالإضافة إلى طبقة حماية أطلقت عليها اسم “DarkArmor” (وهي تسمية MSI لطلاء 3H القياسي من Samsung Display). ومن المخطط أن تتوفر الشاشة في الولايات المتحدة لاحقاً هذا الربع بسعر 1,099 دولار.