تكنولوجيا: #CES2026 محول OmniCentro Charger Dock المدمج بقدرة 65W يسعى لاستبدال قاعدة وشاحن Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد شركة JSAUX نشاطاً ملحوظاً خلال مشاركتها في أسبوع معرض CES 2026، حيث استعرضت الشركة المتخصصة في طرفيات الألعاب منتجات جديدة شملت ملصقات Steam Machine وقاعدة ألعاب 6-in-1 مخصصة لجهاز Switch 2. ومع ذلك، ينصب التركيز الأكبر واهتمام الحضور على جهاز OmniCentro Charger Dock for Switch 2، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق وأصبح متاحاً للشراء الآن.

يسير هذا الجهاز على خطى Genki Covert Dock، حيث يجمع بين كونه محول طاقة مدمج وقاعدة توصيل بالتلفزيون (TV dock) لجهاز Switch 2 في آن واحد. يتميز الجهاز بمنفذ USB-C يدعم الشحن بقدرة تصل إلى 65W، بالإضافة إلى منفذ USB-A إضافي لتوصيل الملحقات، ومنفذ HDMI يتيح ربط أجهزة Switch 2 أو Steam Deck أو غيرها من الأجهزة المحمولة المتوافقة بشاشات التلفزيون أو الشاشات الخارجية. وتتيح هذه المواصفات للمستخدمين إمكانية ترك قاعدة Switch 2 الرسمية ضخمة الحجم في المنزل أثناء السفر، مع الاستمرار في الاستمتاع بتجربة اللعب على الشاشات الكبيرة من أي مكان تقريباً.

تكمن نقطة الضعف الرئيسية في الجهاز في محدودية دعم العرض عند دقة 4K بمعدل تحديث 60Hz فقط. وبالمقارنة، فإن جهاز Genki Covert Dock 3 القادم سيدعم 4K عند 120Hz، ولكنه لا يزال غير متاح للشراء في السوق الأمريكي. ومع ذلك، إذا لم تكن تجربة اللعب بمعدل 120Hz تشكل أولوية قصوى بالنسبة لك، فإن OmniCentro Charger Dock يقدم بديلاً أكثر توفيراً وأصغر حجماً بكثير من قاعدة Nintendo الرسمية، فضلاً عن توافقه للعمل مع أجهزة اللابتوب والهواتف والأجهزة اللوحية.

يُذكر أن جهاز OmniCentro Charger Dock for Switch 2 مُدرج بسعر رسمي يبلغ 45.99 دولاراً على موقع JSAUX الإلكتروني، ولكنه متاح حالياً بسعر مخفض قدره 39.99 دولاراً.

