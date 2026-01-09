تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-01-2026

استغل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي الإضافي الناتج عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تجاوزه للحاجز المستقر عند 98.55 معلنا استعادته حاليا للمسار الصاعد بتسجيله لأول الأهداف بوصوله نحو 98.75.

نتوقع مواصلة تقديم السعر للمحاولات الصاعدة لحين وصوله قريبا نحو 98.95 ومن ثم ليضغط على مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 99.10, أما العودة للسيناريو السلبي فإن ذلك يتطلب تقديم السعر لإغلاق سلبي دون مستوى 98.30.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.45 و 98.95

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع