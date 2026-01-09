الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-09 07:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي الإضافي الناتج عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تجاوزه للحاجز المستقر عند 98.55 معلنا استعادته حاليا للمسار الصاعد بتسجيله لأول الأهداف بوصوله نحو 98.75.

 

نتوقع مواصلة تقديم السعر للمحاولات الصاعدة لحين وصوله قريبا نحو 98.95 ومن ثم ليضغط على مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 99.10, أما العودة للسيناريو السلبي فإن ذلك يتطلب تقديم السعر لإغلاق سلبي دون مستوى 98.30.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.45 و 98.95

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

