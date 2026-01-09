نداء عاجل لرئيس بلدية كييف لإخلاء العاصمة فورا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: دعا رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، سكان العاصمة إلى مغادرة المدينة مؤقتًا، وذلك بعد أن تسببت الغارات الروسية الأخيرة في انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية في المدينة، فيما تشهد العاصمة موجة برد شديدة تصل إلى نحو 8 درجات مئوية تحت الصفر.

وقال كليتشكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن حوالي 6 آلاف مبنى سكني في كييف تضررت خدمات التدفئة فيها نتيجة إصابة البنية التحتية الحيوية بأضرار جراء "هجوم واسع النطاق شنه العدو"، داعيًا المواطنين القادرين على الانتقال مؤقتًا إلى أماكن تتوفر فيها مصادر بديلة للطاقة والتدفئة، إلى القيام بذلك حفاظًا على سلامتهم.

من جهته، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، إضافة إلى تعرض ما لا يقل عن 20 مبنى سكنيًا في العاصمة وضواحيها لأضرار مباشرة.

ووصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الهجمات بأنها تهديد خطير لأمن القارة الأوروبية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وفعّال.

في المقابل، أكدت موسكو أنها استهدفت أهدافًا استراتيجية باستخدام صاروخ أوريشنيك، مبررة العملية بأنها رد على هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما نفته كييف معتبرة ذلك ذريعة غير قائمة على أي أساس.