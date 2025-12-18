أسماء صادمة في ملفّ مخدّرات جديد… مشاهير بقبضة النيابة التركيّة

دبي - فريق التحرير: أعلنت نيابة اسطنبول العامّة أنّه، في إطار تحقيق جارٍ بتهم شراء أو حيازة أو قبول مواد مخدّرة أو مؤثّرة عقليًّا بغرض الاستعمال، أو تعاطي هذه المواد، تمّ توقيف كلّ من الفنّانة أيلينا تيلكي، وصائغة المحتوى أدانلّا بيلتش، والممثّلة إيرم ساك، ومؤمن سنّا يلديز.

أفادت النّيابة أنّه، رغم صدور قرار بتوقيف ميليسا دونغل، يوسف غوني، وجيهان شنصوزلو، إلّا أنّه لم يُعثر عليهم في عناوين إقامتهم.

كما أشارت التّقارير إلى صدور مذكّرات إحضار بحقّ مرت فيدينلي، شيما صبّاشي، وشيفال شاهين، في سياق التّحقيق نفسه.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التّحقيقات، يترقّب الرّأي العام صدور بيان رسميّ من الجهات المختصّة يوضح كافة الملابسات والتّفاصيل المرتبطة بالقضيّة، وسط دعوات لترك الكلمة الفصل للقضاء وعدم الانجرار وراء الشّائعات، إلى حين كشف الحقيقة كاملة وفق الأطر القانونيّة.

جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من حملة قامت بها السّلطات التّركية إذ تمّ توقيف نحو تسعة عشر فنّانًا وممثّلًا في إطار تحقيقات تتعلّق بتعاطي موادّ ممنوعة. لقراءة التّفاصيل: فنّانون متورّطون وآخرون يخرجون “أنقياء” من التّحقيقات… وهذه هي الأسماء