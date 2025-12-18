تدفّقات قياسية بقيمة 450 مليون دولار إلى صناديق Bitcoin الفورية مع تحرّك “تموضُع مبكر”

سجّلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الفورية لبيتكوين تدفّقات صافية بقيمة 457 مليون دولار يوم الأربعاء، في أقوى حصيلة يومية لها منذ أكثر من شهر، مع ظهور مؤشرات على تسارع متجدّد في الطلب المؤسسي.

وتصدّر صندوق Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) التابع لشركة Fidelity التدفقات، مسجّلًا نحو 391 مليون دولار في يوم واحد، ما شكّل غالبية صافي التدفقات اليومية. وجاء بعده صندوق iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) التابع لـBlackRock بحوالي 111 مليون دولار، وفق بيانات Farside Investors.

وبفعل هذه التدفقات، ارتفع إجمالي صافي التدفقات التراكمية إلى صناديق Bitcoin الفورية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 57 مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي صافي الأصول 112 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 6.5% من القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين.

وجاء هذا الارتداد بعد فترة متقلبة في نوفمبر وبداية ديسمبر، شهدت تناوبًا بين تدفقات محدودة إلى الداخل وخروجًا حادًا للأموال. وكانت آخر مرة تتجاوز فيها التدفقات اليومية حاجز 450 مليون دولار في 11 نوفمبر، حين جذبت الصناديق نحو 524 مليون دولار في يوم واحد.

آخر مرة تجاوزت فيها تدفقات صناديق Bitcoin الفورية 450 مليون دولار كانت في 11 نوفمبر. المصدر: Farside Investors

تدفقات صناديق Bitcoin تعكس تموضعًا مبكرًا على المستوى الكلّي

قال فينسنت ليو، مدير الاستثمار في Kronos Research، إن الاهتمام المتجدّد يبدو أقرب إلى “تموضع مبكر” منه إلى حماس متأخر في دورة السوق. وأضاف: “تدفّقات صناديق المؤشرات تبدو كتموضع مبكر. ومع تراجع توقّعات أسعار الفائدة، تعود بيتكوين لتكون رهان سيولة نظيفًا. السياسة تحدّد المزاج، لكن رأس المال يتحرّك وفق العوامل الكلّية”.

وحذّر ليو من أن الزخم، إن استمر، فلن يكون سلسًا: “من المرجّح أن يستمر الزخم، لكن بشكل متقطّع. التدفقات ستتبع السيولة وحركة السعر. طالما بقيت بيتكوين تعبيرًا كلّيًا واضحًا، ستظل صناديق المؤشرات المسار الأقل مقاومة”.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يدعم خفض أسعار الفائدة بقوة. وخلال خطاب وطني بمناسبة مرور عام على ولايته الثانية، أوضح ترامب أنه سيعلن عن خليفة لرئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول مطلع العام المقبل، مضيفًا أن جميع المرشحين المعروفين يفضّلون معدلات فائدة أقل من المستويات الحالية. وغالبًا ما يُنظر إلى خفض الفائدة على أنه عامل داعم للأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

نحو 6.7 ملايين بيتكوين عند الخسارة

عادت بيتكوين إلى مستويات سعرية شوهدت قبل نحو عام، تاركةً خلفها كتلة عرض كثيفة بين 93 ألفًا و120 ألف دولار لا تزال تُقيّد محاولات التعافي. وقد أدّى هذا الهيكل “الثقيل من الأعلى” إلى ارتفاع كمية بيتكوين المحتفظ بها عند الخسارة إلى 6.7 ملايين BTC، وهو أعلى مستوى في الدورة الحالية، وفق Glassnode.

وأشار التقرير إلى أن الطلب لا يزال هشًا في كلٍّ من الأسواق الفورية والمشتقات. فالشراء الفوري انتقائي وقصير الأجل، وتدفّقات خزائن الشركات متقطّعة، في حين تواصل مراكز العقود الآجلة تقليص المخاطر بدل إعادة بناء القناعة. وإلى أن يتم امتصاص البائعين فوق مستوى 95 ألف دولار أو دخول سيولة جديدة إلى السوق، يُرجّح أن تبقى بيتكوين عالقة بين مقاومة العرض ودعم هيكلي قرب 81 ألف دولار، بحسب Glassnode.