فيتاليك بوتيرين: إيثريوم بحاجة إلى شرح أبسط لتحقيق اللامركزية الحقيقية

تام شمس - الخميس 18 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - يقول فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لشبكة إيثريوم، إن البلوكشين بحاجة إلى تحسين طريقة شرح خصائصه للمستخدمين من أجل الوصول إلى مفهوم «اللامركزية القائمة على انعدام الثقة» بشكل فعلي، وهي مشكلة مشتركة بين معظم بروتوكولات البلوكشين.

ويفترض مفهوم انعدام الثقة أن يعمل البروتوكول دون إشراف مباشر من المطورين، بحيث تُطبَّق القواعد تلقائياً عبر الشيفرة البرمجية. لكن إذا كان البروتوكول معقّداً إلى درجة لا يفهمها أو يعمل عليها سوى عدد محدود جداً من الأشخاص، فإن المستخدمين في الواقع يضطرون إلى الثقة بتلك المجموعة الصغيرة.

ورغم أن إيثريوم تُعد بالفعل شبكة لا مركزية، حيث تُنفَّذ المعاملات والعقود الذكية عبر شيفرة مفتوحة المصدر وشبكة موزعة من المدققين، يرى بوتيرين في منشور على منصة X يوم الأربعاء أن فهم المستخدمين لا يزال بحاجة إلى تحسين.

وقال:

“أحد أشكال اللامركزية المهمة والمستهان بها هو زيادة عدد الأشخاص القادرين فعلياً على فهم البروتوكول كاملاً من الألف إلى الياء. تحتاج إيثريوم إلى أن تصبح أفضل في هذا الجانب عبر تبسيط البروتوكول.”

وعند سؤاله عن مدى واقعية هذا الطموح في ظل المفاضلة بين تعقيد الميزات التقنية وسهولة الفهم، أجاب بوتيرين:

“يجب أن نكون مستعدين أحياناً للتخلي عن بعض الميزات.”

وكان مسؤولون في قطاع العملات الرقمية قد قالوا لـ Cointelegraph العام الماضي إن الغموض المحيط بتخزين العملات الرقمية والتنظيمات وغيرها من الأمور التي يعتبرها التقنيون بديهية قد يُبعد المستخدم العادي عن تبني هذه التكنولوجيا.

الحاجة إلى الفهم لا تقتصر على إيثريوم

اتفق مشروع INTMAX، وهو حل خصوصية من الطبقة الثانية مبني على إيثريوم، مع طرح بوتيرين، مشيراً إلى أن المبدأ نفسه ينطبق على بنى الخصوصية.

وقال INTMAX:

“إذا كان خمسة أشخاص فقط قادرين على فهم كيفية عمل بروتوكول الخصوصية لديك، فأنت لم تحقق انعدام الثقة، بل غيّرت فقط الجهة التي تُمنح الثقة. بنية خصوصية بسيطة وقابلة للتدقيق أفضل من صناديق سوداء معقدة.”

وأضاف آخرون أن محاولة فك المصطلحات التقنية الثقيلة التي تستخدمها بعض البروتوكولات قد تبدو كوظيفة بدوام كامل، أو قد تنفّر المستخدمين تماماً من مشاريع واعدة.

إيثريوم تسعى إلى تحسين تجربة المستخدم

تعترف خارطة طريق إيثريوم بأن استخدام الشبكة لا يزال “معقداً أكثر من اللازم بالنسبة لمعظم الناس”، وتضع خططاً لـ”خفض عوائق الدخول بشكل جذري”، بهدف جعل تجربة الاستخدام “بسلاسة تطبيقات Web2 التقليدية”.

ومن بين الترقيات التي تستهدف تحسين تجربة المستخدم: محافظ العقود الذكية، التي تبسّط تفاصيل معقدة مثل رسوم الغاز وإدارة المفاتيح، إلى جانب تقليل متطلبات تشغيل العقد (Nodes) بحيث تصبح ممكنة عبر الهاتف أو تطبيقات المتصفح.

كما تواصل مؤسسة إيثريوم تمويل مجموعة واسعة من الدورات والبرامج التعليمية لمساعدة المستخدمين على تعلّم تطوير البلوكشين والتقنيات المرتبطة به.