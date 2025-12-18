شكرا لقرائتكم خبر الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، مؤتمر أبشر 2025، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، في مدينة الرياض.

وفور وصوله عزف السلام الملكي، ثم الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، كلمة خلال الحفل المعد لهذه المناسبة، أكد فيها الدور الرائد الذي تقدّمه وزارة الداخلية من خلال منصة أبشر في الخدمات الرقمية المبتكرة، للمواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر والسائح، بما يواكب مكانة المملكة وريادتها عالميًّا في مجال الحكومة الرقمية.

وأعلن بعد ذلك نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي في كلمة له، عن أهم وأبرز الإطلاقات الرقميّة الجديدة للوزارة وهي: إطلاق خدمة مساعد أبشر، الذي يمكن مستخدمي منصة أبشر، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوكيلي لإنجاز المهام المطلوبة، وإطلاق خدمة ميدان الشامل، التي تعد منظومة عمل ميداني متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة عبر توحيد أدوات وإجراءات العمل الميداني رقميًّا.

كما أعلن إطلاق خدمة المحادثات الأمنية، وهي خدمة داخلية تمكن منسوبي الوزارة من التواصل بشكل آمن وفعّال عبر تطبيق أبشر، وكذلك إطلاق خدمة تحدّث مع بياناتك، التي تمثل واجهة ذكية تفاعليّة تتيح للقيادات والموظفين التفاعل المباشر مع البيانات التشغيلية لدعم القرار المبني على البيانات، إضافة إلى إطلاق خدمة قاعدة البلاغات المركزيّة، المرجع الوطني الموحّد لبيانات البلاغات في منظومة مركزيّة لتحليل بلاغات 911 باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يواكب الدور الحيوي للوزارة في تقديم خدماتٍ مبتكرة لخدمة جميع أفراد المجتمع في مختلف القطاعات.

عقب ذلك شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية والشركة العالمية المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي "هيوماين"، وقعها نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة هيوماين المهندس طارق أمين، وتهدف لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعمها في مختلف القطاعات والمنصات التابعة للوزارة.

ثم شاهد والحضور فيلمًا وثائقيًّا عن أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق".

بعد ذلك أعلن المتحدث الرسمي للجان التحكيم في منظمة موسوعة غينيس العالمية تحطيم وزارة الداخلية الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس، لتسجل مؤتمر أبشر الأرقام العالمية التالية: أكبر هاكاثون في العالم بمشاركة أكثر من 4,100 مشارك، وتحقيقه ثلاث جوائز وشهادات عالمية في الموسوعة وهي: جائزة أكبر عدد مشاركين في هاكاثون، وجائزة أكبر هاكاثون للابتكار الأمني في العالم، وجائزة أكبر هاكاثون للحلول الرقميّة في العالم.

ثم كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود شركاء المؤتمر، وهم: وزارة التعليم لشراكتها مع المؤتمر في مبادرة أبشر طويق، وتسلمها وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، والشريك الإستراتيجي لوزارة الداخلية وللمؤتمر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتسلمها رئيس الهيئة الدكتور عبدالله شرف الغامدي، وهيئة الحكومة الرقمية، وتسلمها المهندس أحمد الصويان، وأكاديمية طويق وتسلمها رئيس مجلس الإدارة فيصل الخميسي، والراعي الرئيس شركة عِلم، وتسلمها الرئيس التنفيذي محمد العمير.

بعدها كرم وزير الداخلية الفرق الفائزة في الهاكاثون، وهم: فريق (الظل) الذي حصل على المركز الأول وجائزة قدرها 250,000 ريال، وفريق (إخلاء) الذي حصل على المركز الثاني وجائزة قدرها 150,000 ريال، وفريق (تنبه) الذي حل ثالثًا، وحصل على جائزة قدرها 100,000 ريال، وفريق (HRS)، وفريق (وثيق)، وفريق (وصول) الذين حصلوا على جائزة أفضل ثلاثة مشاريع ودعم إجمالي يصل إلى 450,000 ريال من البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات NTDP، كما كرم سموه تسعة فرق فازت بمقاعد مخصّصة ضمن برنامج الحاضنة بالكراج لدعم وتسريع مراحل نمو ابتكاراتها.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد قام بجولة على المعرض المصاحب للمؤتمر اطّلع خلالها على أبرز الأجنحة المشاركة، واستمع إلى شرحٍ من القائمين على المعرض عن أهم التقنيات والحلول التي تم استعراضها.

يذكر أن مؤتمر أبشر 2025، جاء هذا العام بمفهومٍ جديد ونهجٍ مبتكر وبمعايير عالمية تؤكد دور وزارة الداخلية الحيوي والريادي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وريادتها عالميًّا في هذا المجال وفقًا لرؤية المملكة 2030.

ويستمر المؤتمر خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، ويعقد خلاله أكثر من 60 جلسة رئيسة يقدمها أبرز المتحدثين من أصحاب السمو والمعالي، و80 ورشة عمل، يقدمها 150 متحدثًا ومتحدثة، إضافة إلى 10 مناطق تفاعليّة تثري تجربة الزوّار.

حضر الافتتاح عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين، ونخبة من المختصين والمهتمين في المجال التقني.