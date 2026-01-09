تكنولوجيا: Ecovacs تطلق LilMilo روبوت حيوان أليف ذكي بدلاً من المكنسة الكهربائية #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت Ecovacs تغيير الاتجاه بعيداً عن المكانس الروبوتية التي اشتهرت بها، وأطلقت منتجاً جديداً تماماً يحمل اسم LilMilo، وهو روبوت صغير يشبه حيواناً أليفاً يتفاعل مع صاحبه بدلاً من تنظيف الأرضيات.LilMilo ليس مجرد لعبة؛ هو رفيق ذكي يتحرك باستقلالية داخل المنزل، يتبع صاحبه، يصدر أصواتاً لطيفة، ويتفاعل مع اللمس والصوت. يأتي بتصميم لطيف يشبه قطة أو كلب صغير، مع عيون كبيرة مضيئة، أذنين متحركتين، وذيل يهتز عند السعادة. الروبوت مزود بكاميرا أمامية ومستشعرات لتجنب العوائق، مما يسمح له بالتنقل بحرية في الغرف دون الاصطدام بالأثاث.من أبرز الميزات:

التعرف على الوجه والصوت ليتفاعل مع صاحبه الرئيسي بشكل شخصي.

أوضاع لعب متعددة مثل مطاردة الكرة، الرقص، أو الاستجابة للأوامر الصوتية.

القدرة على إصدار أصوات وتعابير وجه مختلفة حسب المزاج (فرح، جوع، نعاس).

بطارية تدوم حتى 4 ساعات من اللعب المتواصل، مع قاعدة شحن تلقائية تشبه وعاء الطعام.

الجهاز موجه بشكل أساسي للأطفال والبالغين الذين يبحثون عن رفيق منزلي لا يحتاج إلى رعاية حقيقية (لا يأكل ولا يحتاج إلى تنظيف بعد)، ويُعتبر بديلاً ممتعاً للحيوانات الأليفة في المنازل التي لا تسمح بتربية الحيوانات الحقيقية.السعر الرسمي 199 دولار، وهو متاح للطلب المسبق الآن عبر موقع Ecovacs الرسمي ومتاجر مختارة، مع بدء التسليم في الأشهر القادمة. المنتج يأتي في ألوان لطيفة (وردي، أزرق، رمادي)، ويُعد خطوة جديدة من Ecovacs للدخول إلى سوق الروبوتات الترفيهية والرفيقة بعد نجاحها الكبير في مجال التنظيف.

