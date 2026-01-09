تكنولوجيا: #CES2026 Acer تكشف عن جهاز Veriton RA100 المدمج بمعالج Radeon 8060S القوي وذاكرة تصل إلى 128 GB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ضمن مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة التي استعرضتها Acer خلال فعاليات معرض CES 2026، خطف جهاز الـ mini PC الجديد Veriton RA100 الأضواء بفضل مواصفاته القوية. يعتمد الجهاز على وحدة المعالجة المسرعة Ryzen AI Max+ 395، التي تُعد من فئة النخبة ضمن تشكيلة Strix Halo، حيث تضم 16 نواة من معمارية Zen 5 ووحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تقديم أداء ذكاء اصطناعي يصل إلى 50 TOPS.

نقطة القوة الرئيسية في هذا الـ APU تكمن في احتوائه على المعالج الرسومي المدمج Radeon 8060S، والذي يتربع حالياً على عرش المعالجات المدمجة (iGPU) من AMD. وبحسب الاختبارات، يقدم هذا المعالج أداءً في الألعاب يضاهي بطاقة الرسوميات المنفصلة RTX 4070 Laptop GPU، مما يجعل حاسوب Acer الصغير قادراً بكفاءة عالية على التعامل مع الألعاب بدقة 1080p و 1440p.

سلطت الشركة الضوء أيضاً على قدرات الذاكرة، حيث يمكن إقران المعالج بذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 128 GB من نوع LPDDR5X تعمل بتقنية القنوات الرباعية (quad-channel)، مما يسمح للنظام بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تصل إلى 120 مليار متغير (parameter). كما يدعم الجهاز سعة تخزين تصل إلى 4 TB، ويأتي مزوداً بترسانة غنية من المنافذ تشمل:

منفذين USB4 بسرعة 40 Gbps.

ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A.

منفذين USB 2.0 Type-A.

منفذ HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort.

منفذ شبكة LAN.

ولضمان اتصال لاسلكي موثوق وسريع، زودت Acer جهاز Veriton RA100 بدعم لتقنيات WiFi 7 و Bluetooth 5.4. كما أشارت الشركة إلى كفاءة نظام التبريد الذي يوفر ثلاثة أوضاع للطاقة الحرارية (TDP modes) لتلبية احتياجات أعباء العمل المختلفة. ويتميز الجهاز بهيكل أنيق، ودعم مدمج لمزايا Copilot+، وفتحة قفل Kensington للأماكن المشتركة.

لم تكشف Acer عن السعر الرسمي لهذا الجهاز المعتمد على منصة AMD Strix Halo، لكنها أعلنت أنه سيتوفر في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026. ولأخذ فكرة عن التكلفة المتوقعة، يمكن النظر إلى جهاز GMKtec EVO-X2 ذو المواصفات المشابهة (بذاكرة 96 GB وتخزين 2 TB) والذي يُباع حالياً بسعر يقارب 1,839.99 دولاراً.

