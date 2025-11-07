رسمياً: السعودية تعلن بدء تطبيق الترحيل الفوري للمقيمين في حال تورطهم في أحد هذه المخالفات الخمس الجديدة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 08:19 مساءً - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والنظام العام داخل المملكة العربية السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تطبيق إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون مخالفات محددة، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام جميع المقيمين بالأنظمة والقوانين المعمول بها، والحفاظ على استقرار المجتمع السعودي.

الجوازات السعودية تعلن بدء تطبيق الترحيل الفوري للمقيمين

تستند هذه الإجراءات إلى القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام العمل ونظام الإقامة.

تنص المادة 39 من نظام العمل على أنه لا يجوز للعامل العمل لدى غير صاحب العمل، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة.

بالإضافة إلى ذلك، تحظر القوانين على المقيمين العمل لحسابهم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة. تتولى وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها الأمنية، مسؤولية ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بما في ذلك الترحيل الفوري.

المخالفات المؤدية إلى الترحيل الفوري

حددت المديرية العامة للجوازات خمس مخالفات رئيسية تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين:

العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها: يمنع على المقيمين العمل لدى غير كفلائهم أو ممارسة أي مهنة دون الحصول على التصاريح اللازمة، يعد هذا انتهاك صريح لأنظمة العمل والإقامة، ويؤدي إلى الترحيل الفوري للمخالف.

العمل لحسابهم الخاص دون ترخيص: ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لحساب المقيم الخاص دون الحصول على التراخيص النظامية يعتبر مخالفة جسيمة، تؤدي هذه المخالفة إلى الترحيل الفوري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار.

نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل: يعتبر نقل أو تشغيل أو إيواء أي شخص يخالف أنظمة الإقامة والعمل مخالفة خطيرة، تؤدي هذه الأفعال إلى الترحيل الفوري للمقيم المتورط، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديد: البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها يُعد مخالفة تستوجب الترحيل، تفرض غرامات مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار.

ارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات أمنية: أي مقيم يدان بارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات تمس الأمن العام سيواجه عقوبات صارمة، تشمل الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبة المقررة. تشمل هذه الجرائم السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات.

الإجراءات المتبعة في حالات الترحيل

عند ضبط المقيم مرتكب لأي من هذه المخالفات، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:

التحقيق والتوثيق: يتم التحقيق مع المخالف وتوثيق المخالفة المرتكبة بشكل دقيق.

إصدار القرار: بناء على نتائج التحقيق، يصدر قرار بترحيل المخالف، مع تحديد مدة المنع من دخول المملكة، والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو تكون دائمة في بعض الحالات.

تنفيذ الترحيل: يتم ترحيل المخالف على نفقته الخاصة، في حال عدم قدرته على تحمل تكاليف الترحيل، تتكفل الدولة بذلك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استرداد التكاليف لاحقًا.

التزامات الكفلاء والمواطنين

تشدد المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام الكفلاء والمواطنين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتشغيل وإيواء المقيمين.

يحظر تشغيل أو إيواء أي مقيم مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية، السجن، والحرمان من الاستقدام لفترات تصل إلى خمس سنوات.

تدعو المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وتجنب ارتكاب أي من المخالفات المذكورة أعلاه.

كما تشدد على أهمية تجديد الإقامة والتأشيرات في المواعيد المحددة، والحصول على التراخيص اللازمة لأي نشاط مهني أو تجاري.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة للحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان التزام المقيمين بالأنظمة والقوانين، بما يحقق المصلحة العامة للجميع.