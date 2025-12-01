الخليجية العامة للتأمين السعودية توقع عرضا غير ملزم من بلوفايف للاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إصلاح مشكلة تقنية أثرت على تداولات العقود الآجلة ليستمر الرهان على خفض الفائدة مما دعم الطلب على الأصول عالية المخاطرة.



وبعد عطلة عيد الشكر أمس، من المقرر أن تنهي وول ستريت تعاملاتها في وقت مبكر اليوم مع استئناف عملها بشكل طبيعي الأسبوع المقبل.



تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية قد علقت اليوم تداول العقود الآجلة للأسهم لعدة ساعات بسبب خلل في نظام التبريد بمراكز بيانات "سايرَس وَن" التابع لـ "سي إم إي جروب"، لكن مشغلة البورصات أكدت إصلاح العطل وعودة التداولات.



وتستمر التكهنات حول سياسة البنك المركزي في اجتماع الشهر المقبل، وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.



كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح هذا الأسبوع بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.



وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 289 نقطة) إلى 47716 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2% ومكاسب شهرية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 47750 نقطة وأقل مستوى عند 47475 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 6849 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7% ومكاسب شهرية بنسبة 0.1%، وسجل أعلى مستوى عند 6850 نقطة وأقل مستوى عند 6819 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6% (ما يعادل 151 نقطة) إلى 23365 نقطة، وقفز هذا الأسبوع بمكاسب نسبته 4.9%، لكنه سجل خسائر شهرية بنسبة 1.5%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23365 نقطة وأقل مستوى عند 23250 نقطة.