سعر البلاتين يسجل بعض المكاسب– توقعات اليوم 1-12-2025

واصل سعر البلاتين تشكيله لتداولات صاعدة متكررة مسجلا بذلك لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 1724.00$ ومن ثم ليرتد ليستقر قرب العائق المتمثل بمستوى 1695.00$.

لا مفر أمام سعر البلاتين من استئنافه للهجوم الصاعد حاليا نظرا لتوفر العديد من العوامل بدأ من الثبات المتكرر فوق الدعم المستقر عند 1605.00$ إضافة لاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, لذلك سنبقى على ترجيحنا الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 1745.00$ و1778.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1680.00$ و 1745.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع