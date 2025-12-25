تكنولوجيا: شاشات Odyssey الجديدة من Samsung تقفز بزمن الألعاب لمرحلة مجنونة بتردد يصل إلى 1040 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج قبيل معرض CES 2026 عن تشكيلة جديدة من شاشات الألعاب Odyssey لعام 2026، تضم خمسة طرازات تجمع بين دقة عالية، وعرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات، إلى جانب معدلات هرتز مرتفعة تصل في بعض الموديلات إلى 1040.

كشفت سامسونج أولًا عن شاشة Odyssey 3D G90XH، التي تقدم ما تصفه بأنه أول عرض ألعاب بدقة 6K وبخاصية 3D بدون نظارات. تعتمد الشاشة على لوحة بحجم 32 بوصة وتدعم معدل إنعاش يصل إلى 165 هرتز، مع منافذ HDMI 2.1 و DisplayPort 2.1.

وتعمل تقنية تتبع حركة العين في الوقت الحقيقي على إظهار عمق ثلاثي الأبعاد دون الحاجة لنظارات، بينما يتيح وضع Dual Mode الوصول إلى 330 هرتز، مع زمن استجابة 1ms GtG.

بعد ذلك، قدمت الشركة شاشة Odyssey G6 G60H، التي تتميز بمعدل إنعاش غير مسبوق يبلغ 1040 هرتز عند تشغيلها بدقة HD. أما عند تشغيلها بدقتها الأصلية QHD بحجم 27 بوصة، فيصل معدل الإنعا‌ش إلى 600 هرتز. وتدعم الشاشة تقنيات AMD FreeSync Premium و Nvidia G-Sync لرفع سلاسة اللعب وتقليل التقطيع.

ثم كشفت سامسونج عن سلسلة Odyssey G8 بثلاثة أحجام مختلفة. يقدم الطراز G80HS بقياس 32 بوصة دقة 6K مع معدل إنعاش يبلغ 165 هرتز، ويمكن أن يرتفع إلى 330 هرتز عند التحول إلى دقة 3K. بينما يوفر طراز G80HF بحجم 27 بوصة دقة 5K مع معدل إنعاش أساسي 180 هرتز وإمكانية الوصول إلى 360 هرتز بدقة QHD.

وفي الوقت نفسه، يأتي طراز G80SH بقياس 32 بوصة بلوحة QD-OLED بدقة 4K ومعدل إنعاش يصل إلى 240 هرتز، مع طبقة مضادة للانعكاس وسطوع 300 نتس وشهادة HDR True Black 500. وتدعم جميع طرازات Odyssey G8 تقنيات AMD FreeSync Premium Pro و Nvidia G-Sync لتجربة عرض أكثر ثباتًا.

من المقرر أن تُعرض سلسلة شاشات Odyssey الجديدة ضمن فعاليات CES 2026، بينما يتم الكشف عن الأسعار وتواريخ التوفر لاحقًا.

المصدر