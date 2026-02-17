رسمه عن اليوم الوطني السعودي 93 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - رسمه عن اليوم الوطني السعودي

هو شيء متداول بين الكثير من الناس في الوقت الحالي، اليوم الأشهر في المملكة حيث ساهم هذا اليوم في توحيد البلاد، حين أصدر الملك عبد العزيز قرار توحيد المملكة في الـ 23 من سبتمبر من عام 1932 م، وعبر جريدة لحظات نيوز سنوضح أجمل الرسومات عن اليوم الوطني السعودي.

رسمه عن اليوم الوطني السعودي 93

بالتأكيد أحد المواضيع التي يتم تداول رسوماتها بشكل كبير في المملكة العربية السعودية هو اليوم الوطني وأبرز الرسومات فيما يلي:

وتتضمن الصورة طفل صغير يحمل علم مرسوم عليه الشعار الخاص بالسعودية، مع عبارة أحب وطني التي تدل على الحب والعشق للوطن.

وفي الصورة السابقة رجل يحمل علم المملكة العربية السعودية، وعبارة وطني هوايتي التي ترمز إلى اليوم الوطني المميز.

وتوضح الصورة السابقة خريطة المملكة مع الشعار الخاص بهم، وعبارة دام عزك يا وطن إشارة إلى الفخر والاعتزاز الكبير للوطن.

أجمل الرسومات عن اليوم الوطني

الرسومات المتعلقة باليوم الوطني عديدة، فهو يوم عظيم يتم الاحتفال به في المدارس وجميع أنحاء البلاد، ويهتم الطلاب برسم الرسومات عن هذا اليوم العظيم، ومن أجمل هذه الرسومات الآتي:

وتوضح الصورة أهم المعالم بالمملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي، كما موضح العلم الملكي وعبارة دام عزك يا وطن لما فيها من تقدير واعتزاز كبير بالوطن.

وتوضح الصورة السابقة أحد البيوت المبنية على الطراز السعودي، والخريطة والعلم الخاصان بالمملكة، بالإضافة إلى عبارة اليوم الوطني.

رسومات ملونة عن اليوم الوطني

بالتأكيد يهتم بعض الناس بالألوان في الصورة، وأبرز الرسومات الملونة فيما يلي:

وتوضح الصورة أهم الملوك في تاريخ المملكة، مع بعض المباني والأماكن المشهورة، والعلم الأخضر ليرمز للمملكة.

في هذه الصورة زوجان سعوديين يحملان علم المملكة، وخلفهم نخلة وسيفين رموز السعودية الأشهر.

بعدما عرضنا رسمه عن اليوم الوطني السعودي، فبالطبع هو أحد أفضل الأيام في تاريخ المملكة، فهو يوم توحيد البلاد كما يعتبره الكثير حجر الأساس لهذه الدولة الحالية.