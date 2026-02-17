الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - الدفعة الجديدة | صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر ديسمبر بهذا الموعد.. هل يوجد تبكير؟؟

ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أهم المبادرات التي تقدم الدعم للأسر المحتاجة في المملكة العربية السعودية، كما يمثل خطوة إيجابية من خادم الحرمين الشريفين لتحسين مستوى معيشتهم.

مما يجعل كافة المستفيدين يكثرون من التساؤل حول موعد صرف الدفعة الجديدة للشهر القادم، وهذا كونهم حصلوا على دعم شهر نوفمبر مبكرًا في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

بالتالي بالنسبة لموعد إيداع الدعم الاجتماعي المطور لشهر ديسمبر، فإنه سوف يكون تاريخ صرف الضمان يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2026، وهذا من دون أي تغييرات في تاريخ نزول المعاش لأنه يوم 1 من الشهر الميلادي ليس به أي مناسبات أو إجازات رسمية في الدولة.

ففي حالة توافق يوم الصرف مع عطلة رسمية مثل يوم الجمعة، يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم الخميس الذي يسبقه، وإذا كان يوم الصرف هو السبت، يتم تأجيل الإيداع إلى يوم الأحد نظرًا لأن السبت يعتبر يوم عطلة رسمية للبنوك.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1447

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إلى شروط ومتطلبات أهلية الضمان الاجتماعي المطور لعام 1447 هـ.

حيث ينبغي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية يعيش في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة، وهناك استثناء من شرط الجنسية لزوجة المواطن السعودي والأرملة والمطلقة منه.

ألا يتخطى الدخل الشهري للأسرة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور، وأن تكون الأسرة من محدودي الدخل ولا تمتلك السيارات أو العقارات ذات القيمة المالية المرتفعة.

الجدية في البحث عن وظيفة للحصول عن طريقها على راتب شهري مناسب، والاستجابة لاتصالات الباحث الاجتماعي، والالتزام بتقديم خدمات التعليم والصحة للأبناء.