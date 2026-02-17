الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - شروط أهلية برنامج ساند للعاطلين عن العمل وخطوات التسجيل به 1447

يعتبر برنامج “ساند” هو أحد أهم البرامج التي يتم الحصول منها على دعم حتى يتم الحصول على عمل أو في بعض الحالات المختلفة، وقد أوضحت الجهات المسؤولة عن الدعم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتم الموافقة للحصول على الدعم والتسجيل يكون إلكترونيًا.

شروط أهلية برنامج ساند للعاطلين عن العمل

أوضح “ساند” إمكانية التقديم الآن للحصول على الدعم المالي للعاطلين عن العمل، ولكن لكي يتم الحصول على الدعم فلا بد من مراعاة بضعة شروط هامة، وهي:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

على المتقدم أن يكون قادر على العمل.

عدم وجود عمل خاص بالمتقدم مسبقًا أو وقت التقديم

التسجيل للحصول على الدعم قبل مرور 90 يوم من ترك العمل.

أن يكون متوافر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

الالتزام بالتعليمات الصادرة من الصندوق.

ألا يكون قد تم فصل المتقدم من العمل لخطأ منه أو تم ترك العمل بإرادة العامل الشخصية.

الالتزام بالبحث عن العمل والتدريب وفقًا لما يتم تحديده من قبل الصندوق.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا.

خطوات التسجيل في برنامج ساند للعاطلين عن العمل

لكي يتم الاستفادة من برنامج ساند للعاطلين عن العمل وبعد أن يتم توافر كامل الشروط المطلوبة فيمكن التقديم الآن بكل سهولة من خلال اتباع تلك الخطوات: