طريقة تحديث بيانات الجواز للمقيمين 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - إن المقيمين في السعودية يحصلون على زمرة متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل عليهم الكثير من الإجراءات، ومن ضمن أكثر الخدمات التي يسأل المستفيدين عنها طريقة تحديث بيانات الجواز للمقيمين التي نعرضها من خلال جريدة لحظات نيوز، وشروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين.

طريقة تحديث بيانات الجواز للمقيمين السعودية

إن خدمة المديرية العامة الجوازات داخل السعودية من ضمن أكثر المؤسسات التي تقدم آليات حديثة للقيام بخدمات الوافدين للتيسير عليهم في الإجراءات الحكومية، ومن ضمنها تحديث بيانات الجواز للمقيمين التي يمكن القيام بها بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال تطبيق الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى البوابة الإلكتروني أبشر “من هنا“. ادخل بيانات التسجيل (رقم الإقامة، وكلمة المرور). اختر الخدمات الإلكترونية. حدد أيقونة الجوازات من خدماتي. قم باختيار خدمة تحديث معلومات الجواز. حدد مكفول أم تابع. قم بتحديث البيانات التي يرغب المستفيد في تعديلها. ادخل رمز التحقق. حدد خانة الموافقة على الشروط والأحكام. اختر تأكيد.

شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

إن خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين من ضمن الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات السعودية، والتي يمكن إجراؤها بكل سهولة، ولكن يجب على المقيم المستفيد من الخدمة استيفاء الشروط المطلوبة التي تتألف مما يلي:

سداد جميع الرسوم المخالفات المرورية في حال إذا وجدت.

دفع الرسوم المطلوبة لتحديث جواز السفر.

تواجد المستفيد في أراضي المملكة العربية السعودية عند التقديم على الخدمة.

توفير صورة وبصمة للمستفيد.

موافقة ولي الأمر إذا كان عمر المستفيد أقل من 21 عامًا.

تجديد الآباء بيانات الجواز إلى أبنائهم إذا كانت أعمارهم أقل من 21 سنة.

رسوم تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

إن من ضمن خدمات الجوازات السعودية خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين والتي يجب عند القيام بها دفع الرسوم المالية المطلوبة مقابل الخدمة التي تتمثل فيما يلي:

قيمة رسوم تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات: 300 ريال سعودي.

تكلفة تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات: 600 ريال.

طريقة تحديث بيانات جواز السفر في مصلحة الجوازات

إن خدمة تحديث بيانات جواز السفر من الخدمات التي يمكن القيام بها في مصلحة الجوازات في حالة إذا لم يتمكن المقيم من القيام بها إلكترونيًا، وذلك عبر تطبيق الخطوات الآتية:

توجه إلى أقرب مكاتب الجوازات السعودية من المقيم.

احصل على رقم انتظار.

توجه إلى الموظف المختص.

اطلب نموذج تحديث جواز سفر.

ادخل جميع البيانات المطلوبة في النموذج.

تأكد من صحة البيانات والمعلومات.

قدم طلب تحديث البيانات إلى الموظف لاستكمال المستندات.

إن المديرية العامة للجوازات السعودية واحدة من ضمن أفضل المؤسسات التي تقدم الخدمات الإلكترونية إلى المقيمين، ومنها الخدمة الأكثر استخدامًا تحديث بيانات الجواز التي قد عرضناها، وكل ما يتعلق بها.