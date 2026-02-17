شروط حساب المواطن للفرد للأعزب 1447 وموعد الصرف عبر وزارة الموارد البشرية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - موعد الصرف

ما هي شروط حساب المواطن للأعزب 1447 هذا ما قامت بتوضيحه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث الإقبال الكثير على ذلك لأنها توفر راتب شهري لكل شاب أعزب حتى يمكنه العيش حياة كريمة إلى أن يجد فرصة عمل تناسبه.

شروط حساب المواطن للأعزب 1447

أتاحت وزارة الموارد البشرية راتب لكل أعزب لا يعمل كمساعد له حتى يجد وظيفة ولكن تبعا لبعض الشروط التي أقرتها وهي كالتالي:

يلزم ألا يكون عمر الأعزب أقل من 18 عام.

كذلك أن يكون الأعزب جنسيته سعودية.

توفير الأعزب عقد إيجار إلكترونيا ويشترط تسجيله باسمه ثم يرفعه بمنصة حساب المواطن للتحقق منه تلقائيا.

تقديم ما يثبت ملكية السكن سواء كان سكن خاص أو جامعي.

أيضا ضرورة إقامة المتقدم بأراضي المملكة دائما.

يجب توفر حساب بنكي لدى المتقدم بإحدى البنوك التي تتواجد في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم قد أقيم بإحدى دور الرعاية الصحية.

عدم تعرض المتقدم للسجن من قبل وألا يكون رفع عليه دعوى قضائية مسبقا.

خطوات تسجيل الدخول إلى حساب المواطن

تم الإعلان مؤخرا عن إجراءات تسجيل الدخول إلى حساب المواطن لعام 1447 عبر وزارة الموارد البشرية، وهي:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنا.

النقر على خيار “تسجيل جديد”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

ثم إدخال رمز التأكيد الذي يتم إرساله عبر رسالة نصية إلى رقم هاتفك.

تحديد كلمة مرور قوية.

إدخال جميع البيانات الأخرى المطلوبة.

كذلك تقديم جميع المستندات الداعمة لكي يتم التحقق من صحة البيانات.

النقر على زر التسجيل.

مبلغ حساب المواطن للفرد 1447

حددت وزارة الموارد البشرية مبلغ حساب المواطن المقرر صرفه لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتلك هي المبالغ المقررة:

يمكن حصول الفرد الواحد على راتب قيمته 720 ريال سعودي.

بينما التابع أقل من 18 عام فإنه يحصل على 215 ريال سعودي، ولكن التابع الذي عمره أكثر من 18 عام فإنه يحصل على 360 ريال سعودي.

موعد صرف حساب المواطن للأعزب بالمملكة

قد أقرت وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد صرف حساب المواطن حيث أوضحت بأنه يصرف كل يوم 10 من الأشهر الميلادية، حيث يودع في هذا اليوم راتب المستفيد في حسابه البنكي.

إذا تم مصادفة يوم 10 من الشهر الميلادي مع يوم عطلة رسمية فحينها يمكن تأخير أو تقديم موعد صرف الراتب يوما واحدا.

الجدير بالذكر إنه يتوافر رقم خاص بخدمة عملاء حساب المواطن وهو 19912 ويمكن التواصل به لأي استفسارات أو شكوى.

الأوراق المطلوبة لحساب المواطن للفرد للأعزب

يتوجب على المتقدم السعودي الأعزب تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات، وتشمل ذلك:

وثيقة إيجار باسمه للسكن الذي يقيم فيه، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية.

صك ملكية السكن الخاص به.

مستند يوضح نوعية السكن، سواء كان سكنًا حكوميًا جامعيًا أو ينتمي إلى الكليات والمعاهد العسكرية السعودية.

إلى هنا نكون انتهينا من مقال ما هي شروط حساب المواطن للأعزب 1447 إضافة إلى توضيح موعد صرف الراتب ونتمنى الإفادة الكاملة للجميع.