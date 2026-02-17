دفع الإيجار عن طريق منصة إيجار فقط بدءاً من يناير القادم في المملكة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةدفع الإيجار عن طريق منصة إيجار فقط بدءاً من يناير القادم في المملكة

سيتم تفعيل دفع الإيجار فقط عبر منصة الإيجار ابتداءً من شهر يناير المقبل، حيث أكد المتحدث باسم هيئة العقار “تيسير المفرح” أنه لن يتم قبول أي معاملات نقدية خارج المنصة حفاظًا على سلامة التعامل المادي بين المؤجر والمستأجر تم تسجيل العديد من عقود الإيجار على المنصة حتى الآن، مما يدل على فعالية المنصة وعدم وجود أي أخطاء تقنية وقد تم توثيق أكثر من ثمانية ملايين عقد إيجار حتى الآن عبر منصة الإيجار، سنوضح لكم عبر جريدة “لحظات نيوز” طريقة دفع الإيجار من خلال المنصة.

طريقة دفع الإيجار عن طريق منصة إيجار

باستطاعتك تسديد الإيجار عبر منصة إيجار عند اتباع هذه الإرشادات:

قم بالدخول أولاً إلى رابط منصة إيجار من “ هُنــــــــا “.

“. انقر على تسجيل الدخول.

سيتم تحميل صفحة أخرى بها بيانات التسجيل.

قم بتحديد نوع الهوية الأولى من بين الخيارات المتاحة أمامك، مثل:

الهوية الوطنية. هوية مجلس التعاون الخليجي. جواز السفر.

الرجاء إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم النقر على زر البحث.

إذا كان العقار مسجلاً مسبقًا، يحق لك اختيار العقار.

تحديد طريقة السداد ونوعها، سواء كانت شهرية أو كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنوية.

كيفية تسجيل عقار عبر منصة إيجار

يُمكنك أيضًا تسجيل عقار عبر منصة إيجار من خلال اتباع الإجراءات التالية:

قم بتسجيل الدخول كما هو موضح بالأعلى.

بمجرد تنزيل صفحة البيانات، اختر “عقد الإيجار”.

من القائمة المنسدلة اضغط تسجيل عقد جديد.

قم بتحديد نوع المستأجر، سواء كان فردًا أو يمثل جهة أخرى.

ثم حدد نوع الهوية وقم بإدخال رقمها.

حدد الممتلكات العقارية النوع سواءً كانت فيلا أو شقة.

حدد المدينة والحي واسم الشارع والرمز البريدي والعنوان الوطني.

احدد عدد الوحدات المؤجرة وعدد الغرف واسم المؤجر.

إنتقل إلى الجملة التالية ومن ثم قم بتعبئة معلومات عقد الإيجار مثل فترة الإيجار.

قم بالتدقيق في معلومات الوحدة واكتب ما ترغب فيه في مربع البنود الإضافية حسب رغبتك.

انقر على زر “حفظ البيانات” ثم أرسل العقد ليتم توثيقه.

مميزات الدفع من خلال منصة إيجار

توفر منصة إيجار العديد من المزايا للدفع، بما في ذلك: