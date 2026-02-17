وظائف بجميع التخصصات… الصندوق الصناعي يعلن فتح التسجيل لخريجي 2026 ميلاديًا

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - وظائف

في الساعات الماضية أعلن الصندوق الصناعي بفتح باب التقديم على برنامج التدريب به، ويهدف برنامج التدريب التعاوني الخاص بصندوق الصناعي أن يمنح الطالبين والطالبات تجربة عملية واحترافية تربط محصلتهم الأكاديمية بالجانب الاحترافي والتطبيق حسب تخصصاتهم، والتخصصات المتاحة في هذا التدريب هي جميع التخصصات المتوافرة ببرنامج التدريب التعاوني.

وتم تحديد موعد فتح باب التقديم في الصندوق الصناعي منذ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري لعام 2026 ميلاديًا، والموافق أيضًا يوم 15 ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا، وعلى المتقدمين أن يسرعوا حتى يتمكنوا من اللحاق بأماكنهم بالبرنامج.

شروط التقديم على التدريب بالصندوق الصناعي

فيما يلي يمكن التعرف على الشروط المطلوبة من الصندوق الصناعي: