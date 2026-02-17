خطوات تفعيل أبشر عن طريق بنك الانماء 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - ما هي خطوات تفعيل أبشر عن طريق بنك الانماء؟ وما هي خدمات منصة أبشر؟ نظرًا إلى أن منصة أبشر من أهم المنصات الخدمية التي أطلقتها الحكومة السعودية، فدعونا نتعرف اليوم عبر جريدة لحظات نيوز الطرق المتبعة في تفعيل أبشر عن طريق بنك الانماء حيث نعرض لكم الطريقة عبر البريد الإلكتروني وعبر التطبيق.

خطوات تفعيل أبشر عن طريق بنك الانماء

هناك طريقتين يُمكن من خلالهما تفعيل أبشر عن طريق بنك الانماء وهما:

1- تفعيل أبشر عبر الموقع الإلكتروني الإنماء

في الخطوات التالية سنعرض لكم الطريقة المتبعة من أجل تفعيل أبشر من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الإنماء:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع الإنماء “من هنا“. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على تفعيل خدمة أبشر. ستظهر لك كافة المعلومات وهذا بعد التحقق من صحتها. النقر على تفعيل. ستصل لك رسالة على الهاتف الجوال تحتوي على كود تفعيل الحساب. سيتم تفعيل الحساب الآن بنجاح.

2- تفعيل أبشر عبر تطبيق الإنماء

فيما يلي من خطوات سنعرض لكم مجموعة من الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل تفعيل أبشر عبر تطبيق الإنماء:

الدخول على تطبيق بنك الإنماء للهواتف الأندرويد من على جوجل بلاي وللهواتف الأيفون من على أب ستور. اختيار الخدمات. النقر على تفعيل خدمة أبشر. ستظهر الآن كافة المعلومات الخاصة بالعميل. النقر على تأكيد. يتم إرسال رسالة تحتوي على تفعيل الحساب بنجاح.

خدمات منصة أبشر

هناك مجموعة كبيرة من الخدمات التي توفرها منصة أبشر لعملائها وهذه الخدمات تأتي على النحو التالي:

حجز مواعيد.

تجديد الإقامة.

توضيح التابع.

تقديم خدمة تقدير.

تجديد الجوازات.

خدمات التأشيرات.

طلب بدل فاقد أو أي وثيقة.

معرفة مدة صلاحية الإقامة.

التبليغ عن أي وثائق مفقودة.

التحقق من أحقية القيام بالحج.

الخدمات التي تتعلق بالبيانات.

الاطلاع على معلومات العنوان.

التحقق من خدمة وصول العمالة.

تستلم من خلاله عن التأمين الصحي.

استخراج تأشيرات العودة والخروج.

إصدار تصاريح السفر الخاصة بالتابعين.

التعرف على صلاحية التأمين الصحي لأي مقيم.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى خطوات تفعيل أبشر عن طريق بنك الانماء عبر الموقع الإلكتروني وعبر التطبيق كما تمكننا من عرض خدمات منصة أبشر المختلفة.