الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةشروط زواج غير سعوديات: اطلع على التعليمات الخاصة بكل إمارة لعام 1447

شروط زواج غير سعوديات: اطلع على التعليمات الخاصة بكل إمارة لعام 1447

10 شروط للزواج من غير سعودية علي حسب كل إمارة؟ وما هي شروط الزواج من أجنبية مقيمة في المملكة؟ نظرًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الزواج من نساء غير سعوديات فدعونا نعرض لكم اليوم عبر جريدة لحظات نيوز الشروط التي يتم على أساسها الزواج من أجنبية غير سعودية.

10 شروط للزواج من غير سعودية علي حسب كل إمارة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للزواج من غير سعودية وهذا يختلف على حسب كل إماراة لتأتي الشروط كالتالي:

من الضروري أن يكون عمر المواطن يتراوح ما بين 30 إلى 70 عام. أن يتجاوز شرط العمر في حال لو كان السعودي أرمل أو ذو عاهة مثبتة تم إثباتها بصورة طبية. في حال وجود أي صلة قرابة بين السعودي والمرأة يتم إثبات هذا الأمر بشهادة معتمدة من المحكمة. لا يُمكن للسعودي الزواج لو كان متزوج من سعودية إلا في حال إثبات أن الزوجة مصابة بمرض مزمن أو لا ترغب في الإنجاب. لو لم يكن على المرأة أي قضايا في موطنها. في حال لو كانت المرأة من دولة قطر أو البحرين يجب الحصول على الموافقة من الجهات المختصة في البلد؟ أن يتم إحضار جواز السفر الذي يخص الطرفين لو كان واحد منهم مختلف الجنسية. تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل التي تخص الطرفين. في حال لو كان أحد الطرفين مطلق أو أرمل يجب إحضار الأوراق التي تثبت ذلك. تقديم استمارة طلب زواج لأمير المنطقة التي يقيم فيها السعودي.

شروط الزواج من أجنبية مقيمة في المملكة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب تطبيقها والالتزام بها في حالة الرغبة في الزواج من أجنبية مقيمة في المملكة:

يجب أن تكون مُدة صلاحية إقامة الفتاة سارية الصلاحية.

لو كانت المرأة من مواليد المملكة يجب أن يتم إحضار شهادة الميلاد الخاصة بهم.

تقديم الطلب لإمارة المنطقة التي يقيم فيها السعودي وهذا دون التوجه إلى السفارة.

أن يتم إثبات عقد الزواج في المملكة.

ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام.

يجب أن تكون طريقة الزواج متوافقة مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى 10 شروط للزواج من غير سعودية علي حسب كل إمارة، كما أوضحنا شروط الزواج من أجنبية مقيمة في المملكة.