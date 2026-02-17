اخبار السعوديه

كيف يحصل المقيمين على حساب بنكي سعودي

كيف يحصل المقيمين على حساب بنكي سعودي

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - يقدم بنك الراجحي السعودي خدمات مالية منوعة لعملائه حيث يعد من البنوك الهامة والكبرى وذلك لإدارة أموالهم بشكل فعال.

خطوات فتح حساب للمقيم في المملكة

  • الحصول على تصريح الإقامة.
  • لابد للمقيم الحصول على توقيع وختم من صاحب العمل.
  • لإكمال خطوات فتح الحساب عليك زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو التوجه الى أقرب فرع.

ضوابط الحصول على حساب بنكي

  •  تأكيد البنك من كل من العمل وجواز السفر ذلك عن طريق صاحب العمل، حيث يستطيع صاحب العمل إبلاغ البنك وذلك بعد 3 أشهر من خروج المقيم نهائيًا.
  • بعد الإبلاغ يستطيع البنك تجميد الحساب.
  • تعرف على ضوابط فتح حساب مؤقت للمقيم.
  • ملء البيانات المطلوبة الحساب البنكي.
  • مدة صلاحية حساب المقيم ترتبط بمدة التأشيرة، في هذه الحالة لا يمكن للمقيم أخذ بطاقة الائتمان.
  • ليتم فتح الحساب يشترط إحضار الإقامة الخاصة بالمقيم في المملكة وذلك بعد 3 أشهر.

مزايا فتح حساب بنكي

  • سهولة سحب الاموال من كافة أجهزة الصراف الآلي في أي وقت.
  • يمكنك أيضًا تحويل واستلام الاموال من خارج الدولة وداخلها.
  • كذلك الاستفادة من بطاقة الخصم المباشر وبطاقة الائتمان في دفع فواتير لشراء المنتجات يمكنك أيضًا الاستفادة من الودائع البنكية.
