كيف يحصل المقيمين على حساب بنكي سعودي

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - يقدم بنك الراجحي السعودي خدمات مالية منوعة لعملائه حيث يعد من البنوك الهامة والكبرى وذلك لإدارة أموالهم بشكل فعال.
خطوات فتح حساب للمقيم في المملكة
- الحصول على تصريح الإقامة.
- لابد للمقيم الحصول على توقيع وختم من صاحب العمل.
- لإكمال خطوات فتح الحساب عليك زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو التوجه الى أقرب فرع.
ضوابط الحصول على حساب بنكي
- تأكيد البنك من كل من تأشيرة العمل وجواز السفر ذلك عن طريق صاحب العمل، حيث يستطيع صاحب العمل إبلاغ البنك وذلك بعد 3 أشهر من خروج المقيم نهائيًا.
- بعد الإبلاغ يستطيع البنك تجميد الحساب.
- تعرف على ضوابط فتح حساب مؤقت للمقيم.
- ملء البيانات المطلوبة الحساب البنكي.
- مدة صلاحية حساب المقيم ترتبط بمدة التأشيرة، في هذه الحالة لا يمكن للمقيم أخذ بطاقة الائتمان.
- ليتم فتح الحساب يشترط إحضار الإقامة الخاصة بالمقيم في المملكة وذلك بعد 3 أشهر.
مزايا فتح حساب بنكي
- سهولة سحب الاموال من كافة أجهزة الصراف الآلي في أي وقت.
- يمكنك أيضًا تحويل واستلام الاموال من خارج الدولة وداخلها.
- كذلك الاستفادة من بطاقة الخصم المباشر وبطاقة الائتمان في دفع فواتير لشراء المنتجات يمكنك أيضًا الاستفادة من الودائع البنكية.