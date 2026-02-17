الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - قائمة افضل دكتور جلدية بالرياض لعلاج الشعر تساهم في تقديم مجموعة من أفضل أطباء الجلديةي المتخصصين في علاج مشكلات الشعر من أجل الحصول على العلاج المناسب وضمان الذهاب إلى الطبيب الجيد والمتخصص في مجاله، ونعرضها من خلال موقع لحظات نيوز حيث تقديم أفضل أطباء الجلدية لعلاج مشكلات الشعر عبر المقال التالي.

يوجد عدد كبير من أطباء الجلدية المتخصصين في علاج الشعر والذين يمكن الاختيار من بينهم بحسب ما نعرضه عبر السطور التالية حيث ننتقي الحاصلين على أفضل الشهادات والذين تم الاتفاق على كفاءتهم.

1- الدكتور بسام الجباعي

من الأطباء الأشهر المتخصصين في علاج وحل مشكلات الشعر وعلاجه، وقد حصل على الكثير من الجوائز، وهو لبناني الجنسية ويقيم في الرياض، ويُعد من أكثر الأطباء تميزًا ويعالج الرجال والنساء، ويعمل في عيادات ديرما ـ حي العلیا ـ تقاطع شارع ثلاثین مع شارع الضباب ـ طريق الأمیر سلطان بن عبد العزيز ـ الرياض 12221، ويمكن التواصل معه (920033055).

2- الدكتور عبد الله مجلي

هو طبيب جلدية مشهور جدًا في الرياض ويعالج مشكلات الشعر لدى جميع الأعمار، وهو خريج من كلية الطب جامعة صنعاء، ولديه عيادة يعالج من خلالها مشكلات الصلع الوراثي وفقدان الشعر بأحدث الطرق التي تساعد في نمو الشعر سريعًا ويعمل في عيادة ادمه الطبية ـ طريق مكة المكرمة الفرعي ـ حي السلمانية ـ الرياض 12621، ويمكن التواصل معه عبر: رقم التواصل: +966 11 466 0000 ـ واتس اب (0530044171).

3- الدكتور زكي كيالي

من أطباء الجلدية المتخصصين في علاج مشكلات الشعر الأشهر في الرياض، حيث تقديم العلاج الفوري لكل من يعاني من تساقط الشعر مع الحصول على أفضل النتائج بشهادة من قاموا بالتصويت له، وحاصل على البورد الأمريكي، ويعمل في عيادة ديرما ـ Derma Clinic طريق ابي بكر الصديق ـ تقاطع طريق الملك عبد الله _ الرياض، ويمكن التواصل معه عبر +966551887041 ـ رقم العيادة: (920033055).

من خلال معرفة افضل دكتور جلدية بالرياض لعلاج الشعر يكون من السهل التخلص من كافة مشكلات الشعر التي تمرون بها حيث عرض أفضل الأطباء في الرياض والقادرين على تقديم العلاجات التي تحل المشكلة خلال فترة قصيرة جدًا.