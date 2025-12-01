إحدى شركات العقارية السعودية توقع عقد تنفيذ مشروع النرجس بزنس بارك في الرياض

أعلنت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عن توقيع عرض غير ملزم مقدم من شركة بلوفايف إنفستمنتس إل تي دي (بلوفايف)، والتي تنوي بموجبه بلوفايف الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في الشركة عن طريق زيادة رأسمالها مع وقف العمل بحق الأولوية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، يتضمن أن تقوم الشركة بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة أو جزء منها متبوعاً برفع لرأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين بمبلغ يعادل مبلغ التخفيض في رأس المال من خلال اكتتاب بلوفايف نقدياً لأسهم جديدة بسعر 10 ريال للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن العرض ينتهي عند إبرام الاتفاقيات الملزمة بين الطرفين، أو مرور شهرين من تاريخ 24 نوفمبر 2025، (ما لم يتم تمديد المدة وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل الطرفين)، أو اتفاق الطرفين على إنهاء المفاوضات المتعلقة بالصفقة المقترحة.

وأشارت إلى أن العرض غير ملزم ويخضع لإبرام الشركة وبلوفايف للاتفاقيات الملزمة المتعلقة بالصفقة المقترحة ويخضع كذلك للحصول على الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية الشركة وشروط أخرى سيتم تضمينها في الاتفاقيات الملزمة.

كما لفتت إلى أنه سيتم تحديد شروط الصفقة المقترحة وهيكلتها وكيفية تنفيذها في الاتفاقيات الملزمة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الصفقة المقترحة، ولكن توجد حالة تعارض في المصالح لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وهو سعود السليمان وذلك بسبب تملكه لحصة أقلية في بلوفايف.