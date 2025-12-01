شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات التضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية خلال ديسمبر الجاري



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين ،مستفيدًا من استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية بسبب احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



يدعم هذا الارتفاع أيضًا تصريحات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الذي أبقي الباب مفتوحًا أمام تطبيع السياسة النقدية على المدى القريب ،مما أدي إلى ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية خلال ديسمبر الجاري.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى ( 155.41¥) الأدنى منذ 19 نوفمبر الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.05¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.15¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع نشاط عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة.



•وعلى مدار شهر نوفمبر المنقضي ،فقد الين نسبة 1.4% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة شهرية على التوالي،بسبب المخاوف المرتبطة بخطط تاكايتشي التحفيزية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2%،ليعمق خسائره للجلسة السادسة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والتعليقات النقدية الحِذرة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر الجاري، في انتظار صدور المزيد من البيانات عن سوق العمل الأمريكي على مدار هذا الأسبوع.



كازو أويدا

قدّم محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الاثنين توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الياباني، وقال إن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في ديسمبر الجاري.



أراء وتحليلات

قال استراتيجي العملات في أو.سي.بي.سي "كريستوفر وونغ ": يبدو أن هذا تحضير مسبق لرفع محتمل لأسعار الفائدة اليابانية، مما يجعل رفعها في اجتماع ديسمبر أو يناير أمرًا محتملًا للغاية.



وأضاف وونغ: "لكن السؤال هو: هل هذه مجرد زيادة واحدة وانتظار طويل آخر؟ من المرجح أن يتطلب انتعاش الين من بنك اليابان مواصلة بتوجهات أقوى.



الفائدة اليابانية

•أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن بنك اليابان يُهيئ الأسواق لرفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر، مُجددًا بذلك لهجته المتشددة السابقة مع عودة المخاوف بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الين وتلاشي الضغوط السياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.



•عقب تصريحات أويدا،ارتفع احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر من 40% إلى 60%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

