بريطانيا تدين إقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 19 مستوطنة جديدة بالضفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت بريطانيا، اليوم الإثنين، عن إدانتها لموافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط إنشاء 19 مستوطنة جديدة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، في تدوينة له، على منصة شركة إكس، "تدين بريطانيا خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء 19 مستعمرة جديدة في فلسطين. هذه المستعمرات غير شرعية بموجب القانون الدولي".

وأوضح أن هذا الوضع يُهدد خطة السلام في قطاع غزة ، ويُبدد آمال السلام والأمن الدائمين اللذين لا يُمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدولتين.

المصدر : وكالة وفا