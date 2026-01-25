وزير الخارجية الأميركي يصادق على ترحيل طلاب مؤيدين لفلسطين

القاهرة - كتب محمد نسيم - صادق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على قرار ترحيل طلاب ناشطين بعد تلقيه إحاطة حول "فلسطين و غزة ".

وبحسب وثائق أعلنها قاض فيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية، ويليام يونغ، فإن روبيو تلقى إحاطة حول "فلسطين وغزة"، تخص طلابًا ناشطين في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، أنه ورد بالإحاطة أن طلابًا موجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة شاركوا في تظاهرات داعمة لفلسطين داخل الجامعات، ونشروا مقالات معارضة ضد المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضافت أن الوثائق، التي استُخدمت كأدلة في القضايا، تضمنت ملفات ومذكرات متنوعة أعدّتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وأُرسلت إلى وزارة الخارجية، وتحتوي "توصيات رسمية بترحيل 5 طلاب من البلاد".

وبعد هذه الإحاطة، صادق روبيو على قرار الترحيل، إلا أن يونغ، قضى بعد مراجعة الإفادات والوثائق، أن واشنطن "استهدفت الطلاب لترحيلهم بشكل غير قانوني لمعارضتهم عمليات إسرائيل في غزة".

وكان من بين هؤلاء الطلاب المستهدفين، الطالبة التركية، رُميساء أوزتورك، التي تدرس مرحلة الدكتوراة في جامعة تافتس، والناشط الفلسطيني، محمود خليل، وهو طالب ماجستير في جامعة كولومبيا.

وكان القاض الفيدرالي يونغ وافق في وقت سابق على طلبات لإبقاء وثائق التحقيقات الفيدرالية سرية، لكنه وافق الأسبوع الماضي على طلبات وسائل الإعلام بنشر هذه الوثائق من أجل "المصلحة العامة".

المصدر : عرب 48