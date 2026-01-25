انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الاثنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم غد الاثنين".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته بحضور 266 نائباً.

وفي البداية الجلسة، صوت المجلس على اضافة فقرة على جدول أعماله (أداء اليمين الدستورية).

وادى كل من "رزاق محيبس، زياد علي، عباس جبر، محمد تميم، نعيم العبودي، هيام الياسري، إبراهيم النامس"، اليمين الدستوري كاعضاء في البرلمان.

وقرر المجلس بعدها، تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وصت مجلس النواب على تشكيل لجنة من اعضاء المجلس لمتابعة اجراءات تعيين خريجي المهن الطبية. كذلك صوت على تشكيل لجنة السلوك النيابي.

بعد ذلك، باشر البرلمان بمناقشة التحديات الأمنية والحدودية مع دول الجوار بحضور وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش والقيادات الأمنية.

وقبل ختام الجلسة، ادى ثابت العباسي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس النواب.

