جامعة طيبة تختتم بطولة الألعاب الالكترونية التنشيطية للطالبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة طيبة، منافسات بطولة الألعاب الالكترونية التنشيطية للطالبات، التي أقيمت بالمدينة المنورة تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، بمشاركة عدد من الجامعات السعودية.

وأسفرت نتائج منافسات لعبة FIFA عن تحقيق جامعة طيبة المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاءت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلت الجامعة العربية المفتوحة ثالثا ونالت الميدالية البرونزية.

وفي منافسات لعبة PUBG Mobile، حققت الجامعة السعودية الالكترونية المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما جاءت كليات الريان الأهلية في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشاركت في البطولة، إلى جانب جامعة طيبة، كل من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والجامعة السعودية الالكترونية، والجامعة العربية المفتوحة، وكليات الريان الأهلية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لتعزيز الأنشطة الرياضية الالكترونية بين الطالبات.