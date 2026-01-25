تركيا تبدي استعدادها لإرسال قوات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استعداد أنقرة للمشاركة في "قوة استقرار دولية" بقطاع غزة ، مؤكداً أن تركيا لا تستبعد إرسال قوات عسكرية للمساهمة في تنفيذ خطة السلام المرتقبة، شريطة وجود توافق دولي شامل.



وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية على هامش منتدى "دافوس"، أوضح فيدان أن إمكانية إرسال قوات تركية مرتبطة بنقاشات دولية أوسع، قائلاً:

"نحن مستعدون للمشاركة ولا نستبعد ذلك، لكن الأمر يتطلب توافقاً بين دول محددة، وسنراقب كيف سيتقدم المسار".

وأشار فيدان إلى أن هذا الدور يأتي امتداداً لجهود تركيا الحالية كعضو في "لجنة السلام" واللجنة التنفيذية المعنية بغزة، إلى جانب أنشطتها الإغاثية المستمرة في القطاع.



وفي شق سياسي بارز، أعرب الوزير التركي عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الشخص الوحيد القادر فعلياً على ممارسة ضغط حقيقي لوقف القتال، مبرراً ذلك بعدة نقاط:

الاستقلالية: يرى فيدان أن ترامب لا يخضع لإملاءات "جماعات الضغط" (اللوبيات)، مما يمنحه حرية التحرك والقرار.

القدرة على التأثير: أكد أن ترامب يمتلك القدرة على كبح التجاوزات الإسرائيلية المتكررة ووقف انتهاكات وقف إطلاق النار.

الإرادة السياسية: شدد على أن المسألة مرتبطة برغبة ترامب في استخدام نفوذه للضغط على إسرائيل.

المصدر : وكالات