شكرا لقرائتكم خبر المقهى الثقافي بتبوك يفتح نافذة الشباب على عالم الرسوم المتحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة «المقهى الثقافي» بمنطقة تبوك، ورشة عمل بعنوان: «كتابة قصة مانجا من البيئة السعودية»، بمشاركة عدد من الشباب والفتيات من المهتمين بفنون المانجا والرسوم المتحركة، وركزت على تحويل البيئة السعودية إلى مادة إبداعية قابلة للسرد البصري بأسلوب المانجا، في تجربة جمعت بين الكتابة والرسم والتفكير الفني.

وتناولت الورشة عددا من المحاور العملية، أبرزها كتابة القصص مع الاهتمام بالسياق المحلي والهوية الثقافية، إضافة إلى رسم الملامح العربية والأزياء السعودية التراثية بأسلوب مانجا معاصر يحافظ على الخصوصية ويقدمها بصورة جذابة للأجيال الجديدة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المقهى الثقافي في تمكين اليافعين، وصقل مواهبهم الإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات السرد البصري وصناعة المحتوى الإبداعي، بما ينسجم مع الهوية المحلية ويواكب التقنيات الحديثة.