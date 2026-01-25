اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الملابس الشتوية لدعم المرضى والطواقم الطبية في غزة

بيروت - نادين الأحمد - قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم الإنساني للمرضى والطواقم الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بقطاع غزة، من خلال توزيع الملابس الشتوية للأطفال والكوادر الطبية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقامت الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ للمركز في غزة، بتوزيع الملابس داخل المستشفيات والمراكز الصحية لضمان وصول الدعم إلى المرضى الذين يواجهون تحديات مزدوجة بين الأمراض وقسوة الشتاء، إضافةً إلى دعم الطواقم الطبية التي تعمل في ظروف إنسانية صعبة وتواصل أداء واجبها الإنساني.

وأعرب المستفيدون عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدين أن هذه المبادرة ساهمت في تحسين ظروفهم الصحية والمعيشية ومنحتهم شعورًا بالاهتمام والرعاية في وقت كانوا بأمس الحاجة فيه للدعم، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه المرافق الصحية في غزة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات، وتعزيز صمود المرافق الصحية والمجتمعات المتضررة.

