وزارة الشؤون الإسلامية تبرز إصدارات المصحف الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

بيروت - نادين الأحمد - شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في دورته السابعة والخمسين، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، ضمن مشاركة أكثر من 1457 دار نشر من 83 دولة، تحت شعار: “من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا”.

وتمثل المشاركة فرصة لعرض إصدارات المصحف الشريف من مجمع الملك فهد للطباعة، مع إبراز مراحل الطباعة المختلفة، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف بعدد 50,000 نسخة بمختلف الأحجام والروايات، لإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على جهود المملكة في خدمة كتاب الله ورعاية المسلمين حول العالم.

كما تضمن جناح الوزارة استعراض المكتبة الإلكترونية الإسلامية، وجهود التحول الرقمي عبر التطبيقات التقنية، من أبرزها تطبيق “رشد”، وتطبيق “الاستشهاد الصحيح”، وتطبيق “الحج الافتراضي” بعدة لغات، بالإضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي (VR) التي تتيح للزوار التعرف على المسجد الحرام بالمدينة المنورة والمسجد النبوي بمكة المكرمة بأسلوب تفاعلي مبتكر.

وتعكس هذه المشاركة الدور البارز لوزارة الشؤون الإسلامية في تعزيز الرسالة الثقافية والدعوية للمملكة، ونشر قيم الإسلام السمحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع حضور المملكة في المحافل الدولية.