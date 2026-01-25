اخبار السعوديه

معرض المنتجات المصرية بمكة يفتح آفاقًا للتعاون التجاري والاستثماري بين السعودية ومصر

بيروت - نادين الأحمد - أطلق أمس فعاليات معرض المنتجات المصرية للتسوق والترفيه في مكة المكرمة، مقدمًا تجربة متكاملة تجمع بين التنوع، الجودة، والمتعة لجميع الزوار، ضمن جهود تعزيز التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

ويستضيف المعرض، الذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة المكرمة في مركزها للمعارض على طريق الأمير ، مجموعة واسعة من المنتجات المصرية المتنوعة، تشمل القطاعات الاستهلاكية، الغذائية، الحرفية، إضافة إلى برامج وفعاليات ترفيهية مصاحبة تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وتحويل التسوّق إلى تجربة ممتعة ومفيدة في الوقت ذاته.

ويمثل المعرض، الذي يستمر حتى 1 فبراير المقبل، منصة هامة لتعزيز أوجه التعاون التجاري بين الشركات المصرية ونظيراتها في المملكة، وفتح فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارات المشتركة، في ظل السوق السعودي الواعدة والكبيرة للمنتجات الاستهلاكية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع آفاق الأعمال بين البلدين.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن إطار دعم النشاط التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعريف بالمنتجات المصرية أمام المستثمرين، ورواد الأعمال، والعائلات، والجمهور العام.

