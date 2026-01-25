اخبار السعوديه

السفير السعودي في مصر يعزز العلاقات الثنائية مع مجلس الشيوخ المصري

بيروت - نادين الأحمد - استعرض السفير السعودي لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، مع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عصام فريد، اليوم في القاهرة، أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية وجمهورية مصر العربية.

وأكد الجانبان أن العلاقات بين البلدين تتميز بالعمق الاستراتيجي والتاريخي، مشددين على أهمية توسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية بما يحقق مصالح المملكة ومصر والشعبين الشقيقين. كما ناقشا سبل دعم المبادرات المشتركة وتعزيز الحوار البناء بين المؤسستين التشريعيتين بما يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.

وشدد السفير والحصيني على أن التنسيق بين المملكة ومصر يشمل القطاعات الحيوية ويعكس الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين البلدين، مع التأكيد على تعزيز التفاهم المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

