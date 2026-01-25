تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يعزز خدمات الصحة الإنجابية بإعادة تشغيل أقسام الولادة والعمليات في غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشغيل أقسام الولادة والعمليات في عدد من المستشفيات الحيوية بقطاع غزة، لتوفير رعاية صحية آمنة للنساء والمرضى، بعد أن تعرضت هذه الأقسام لأضرار كبيرة نتيجة الأزمة الإنسانية التي عصف بالقطاع وأدت إلى توقف الخدمات الطبية الحيوية.

وشملت جهود التأهيل ترميم المباني وتجهيز الأقسام بالمعدات الطبية الحديثة والمستلزمات الضرورية، لاستقبال المرضى من جديد في ظل الضغط الكبير على المرافق الصحية نتيجة الاكتظاظ السكاني وتدهور الخدمات الطبية. ومن بين المستشفيات المستفيدة مستشفى أصدقاء المريض الخيري بمدينة غزة، ومستشفى الخير، ومستشفى العودة.

وجاءت هذه المبادرة تتويجًا لتدشين عيادة النساء والولادة في مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية بقطاع غزة في 25 يونيو 2025، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وضمان وصول النساء إلى الرعاية الصحية الآمنة والكريمة.

وأشادت إدارات المستشفيات بالدعم السعودي، مؤكدين أن تدخل مركز الملك سلمان للإغاثة ساهم في إعادة تفعيل أقسام حيوية وتخفيف الضغط عن المرافق الصحية الأخرى، مما قلل معاناة عدد كبير من الأمهات والمواليد. كما عبّر ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديرهم لهذا التعاون، مشيدين بدور المركز في دعم الصحة الإنجابية كنموذج فعّال للشراكات الإنسانية.

ويأتي هذا التدخل امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات، وتعزيز المنظومة الصحية بالقطاع، وزيادة قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.