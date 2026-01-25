تابع الان خبر تعزيز التعليم حول العالم.. مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق 177 مشروعًا إنسانيًا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرات نوعية لتعزيز التعليم حول العالم، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يُصادف 24 يناير من كل عام، مسلطًا الضوء على دوره في دعم حقوق الأطفال والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا لتقارير المركز، فقد نفّذ 177 مشروعًا تعليميًا في 31 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة تجاوزت 270 مليون دولار أمريكي، شملت دولًا مثل فلسطين، سوريا، اليمن، السودان، والصومال. وركزت المشاريع على ضمان استمرار التعليم، وتوفير المستلزمات الأساسية، وتطوير قدرات المعلمين، إلى جانب دعم تعليم الأطفال ذوي الإعاقة ومحو الأمية، بما يسهم في بناء مجتمعات متعلمة ومزدهرة.

كما شملت المشاريع تقديم برامج تعليمية بديلة في المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، وتجهيز المدارس بالمعدات الأساسية، وتوفير منح دراسية، ودعم تقني للمدارس، بهدف تحسين جودة التعليم وإتاحة الوصول إليه للفئات الأكثر حاجة.

وعزز المركز هذه الجهود عبر شراكات استراتيجية مع منظمات دولية ومحلية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، والمنظمة الدولية للهجرة، لضمان استمرارية العملية التعليمية في المناطق المنكوبة والمتضررة.

وتأتي هذه المبادرات لتؤكد التزام المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، بدعم التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحماية الكرامة الإنسانية، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا يعمه العلم والمعرفة.