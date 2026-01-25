تابع الان خبر الصندوق الثقافي السعودي يبرز الثقافة كمحرك اقتصادي في دافوس خلال مشاركته الأولى حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - سلّط الصندوق الثقافي السعودي الضوء على الثقافة كمحرك اقتصادي خلال مشاركته الأولى في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026 بسويسرا، ضمن جناح مبادرة Saudi House، حيث جمع أكثر من 200 خبير دولي من أبرز خبراء الاقتصاد والاستثمار، في فعاليات شملت جلسات حوارية ولقاءات تفاعلية على منصة NextOn.

وتمحورت مشاركة الصندوق حول إبراز الثقافة كرافد تنموي مهم، ليس فقط كتعبير إبداعي وفني، بل كمكون اقتصادي قادر على دعم ريادة الأعمال وتحفيز القطاع الثقافي السعودي. وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل أن المملكة تستهدف بحلول 2030 أن يسهم القطاع الثقافي بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخلق أكثر من 346 ألف فرصة وظيفية، ويجذب 22 مليون زائر للفعاليات والمواقع الثقافية.

وتضمنت الفعاليات مشاركة عدد من المستفيدين ورواد القطاع، أبرزهم صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف في جلسة بعنوان: “الثقافة كبنية تحتية اقتصادية: تمكين رأس المال البشري عبر الصناعات الإبداعية”، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان والتعمير العربية المهندس خالد الهنيدي في جلسة “قيمة الأصول الثقافية”.

كما نظم الصندوق 6 اجتماعات جانبية لبحث الفرص الاستثمارية والتعاونات المحتملة في تطوير القطاع الثقافي السعودي، ووزّع 150 نسخة من التقرير الاستثماري “آفاق السوق الثقافي السعودي 2025: الرؤية، الأثر، والفرص”، وقدم 60 منتجًا ثقافيًا من تصميم علامة “سمودة”، لتسليط الضوء على القيمة الاقتصادية لسوق الأزياء السعودية.