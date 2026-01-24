رسالة مبطنة لأندية السعودية.. بيع فينيسيوس لن يدر أرباحا لريال مدريد

إدارة الميرينجي تعرف أين ستذهب أموال الصفقة

تتداخل العديد من الصفقات مع بعضها البعض، حتى أن مصير أحد اللاعبين قد يحسمه تعاقد لاعب آخر، لذلك ترتبط مصائر النجوم مع بعضها.

ينطبق ذلك مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، والنروجي إيرلنج هالاند هداف مانشستر سيتي، خصوصا في ظل العروض السعودية الخيالية التي تستهدف نجوم أوروبا.

لا أرباح من رحيل فينيسيوس إلى السعودية

وكشف الصحفي الإسباني توماس رونثيرو، في برنامج “إل لارجويرو” الإذاعي على محطة “كادينا سير”، عن التفاصيل الرئيسية حول العروض السعودية التي تلقاها فينيسيوس.

وأوضح رونثيرو، خلال مداخلته: “لن يحقق ريال مدريد ربحا من الأموال التي سيحصل عليها نتيجة رحيل نجمه البرازيلي المحتمل إلى السعودي، بل سينفقها على نجم مثل هالاند”.

تحسن أداء ريال مدريد يفسد مخططات السعودية

أكد رونثيرو أن الضغوط التي وضعت فينيسيوس في مأزق مع الجماهير، بدأت تتلاشى، قائلا: “إذا كان هناك شيء واحد عانى منه هذا الفريق في الأشهر الأخيرة، فهو الإفراط في استخدام التكتيكات والتخطيط التكتيكي والمعلومات عن الخصوم، وهذا لم يُجدِ نفعًا”.

وأوضح: “لقد لاحظ أربيلوا ما نجح على مر تاريخ النادي، وحدده. لطالما اعتمد ريال مدريد على نهجٍ شبه عائلي، حتى وإن بدا الأمر مبتذلاً بعض الشيء. الآن، يستحوذ الفريق على الكرة لفترات أقصر، ويتواجد العديد من اللاعبين داخل منطقة الجزاء؛ هذا ما فعله في كاستيا، وهذا ما نراه الآن. في الوقت الحالي، أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام”.

وأضاف: “مع تشابي ألونسو، كان هناك ذلك الحماس المدريدي الشديد، لكنه كان محدودًا. إنه منهجي للغاية، وعلمي جدًا، وقد ينجح ذلك في ليفركوزن، لكن في ريال مدريد عليك إدارة أفضل لاعبي العالم، وهذا مفهوم مختلف. عليك التأكد من أن اللاعبين لا يشعرون بالملل في التدريبات”.

ماذا يحتاج نجوم ريال مدريد؟

تساءل الصحفي الإسباني هل يعتقد أحد أنه يجب على أربيلوا إخبار بيلينجهام ورودريجو وفينيسيوس بكيفية تمركزهم في الملعب؟

وعن ذلك أجاب: “بالطبع لا، ما يريدونه هو أن يكونوا سعداء ويستمتعوا باللعب مجددًا. الهدف هو أن يصبح الفريق سعيدًا مرة أخرى. ومن هنا، تتدفق كرة القدم بسلاسة”.

متى يفكر ريال مديد في بيع فينيسيوس؟

تطرق رونثيرو إلى العرض المقدم من السعودية لضم فينيسيوس، حيث قال: “إذا كان النجم البرازيلي يشعر بالإحباط وتلقى عرضًا مغريًا، فقد يفكر ريال مدريد فيه”.

وأوضح: “لكن مع مباريات مثل تلك التي قدمها مؤخرًا، لا يمكن لريال مدريد بيعه.. لن تربح من المبلغ المعروض، بل ستنفقه على صفقة ضم نجم جديد مثل هالاند”.

وأتم: “إذا فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني وحقق نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا، فسيرغبون في الاحتفاظ بفينيسيوس. رأيي هو عدم بيعه لأنني أريده في فريقي”.

كورررة