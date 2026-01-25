تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر مأوى ودعمًا إنسانيًا لعائلة نازحة في غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنداء عاجل من عائلة نازحة في وسط قطاع غزة، حيث كان الأب يطلب خيمة لتأمين مأوى لأطفاله الذين يعانون من أمراض متعددة ويعيشون في كوخ مهترئ، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتوجهت الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في غزة، إلى موقع العائلة، وتم توفير خيمة مجهزة لحمايتهم من التقلبات الجوية، إلى جانب توزيع الفرش والمستلزمات اليومية الأساسية، والسلال الغذائية، والملابس الشتوية للأطفال لضمان راحتهم وسلامتهم.

وأعربت العائلة عن بالغ امتنانها للمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذا الدعم الإنساني شكّل لهم سندًا حقيقيًا في مواجهة الظروف الصعبة، مثمنين جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الذي جسّد قيم الرحمة والتكافل الإنساني، وقدم رسالة أمل بأن المملكة إلى جانبهم دائمًا في أوقات الأزمات.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للجهود المستمرة للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المحن والأزمات، وتعزيز صمود الأسر المتضررة وتحسين ظروف حياتهم اليومية.