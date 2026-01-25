مفاجآت في فيلم "ميلانيا" (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: تستعد ميلانيا ترامب لعرض فيلمها الوثائقي الأول " ميلانيا "، الذي يروي رحلتها استعداداً لعودتها إلى البيت الأبيض، وذلك في 29 يناير (كانون الثاني) ووفقاً للتقارير، سيُعرض الفيلم في مواقع مختلفة، من بينها واشنطن العاصمة، حيث من المتوقع حضور ميلانيا وزوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

COUNTDOWN: 7 Days until the World will witness an unforgettable, behind-the-scenes, look at one of the most important events of our time.



MELANIA: TWENTY DAYS TO HISTORY:https://t.co/rjwd5Appkv pic.twitter.com/AHD0rn1M7C — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2026

سيُعرض الفيلم لأول مرة في 20 موقعاً في جميع أنحاء أميركا، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، وقامت عائلة ترامب وإدارته بتوزيع دعوات خلال الأسابيع الماضية، مع وجود خطط للترويج للفيلم في دول مختلفة.

سيقام العرض الأول في العاصمة واشنطن في مركز دونالد جيه ترامب وجون إف كينيدي للفنون المسرحية الذي تم افتتاحه حديثاً .

يبدو أن ميلانيا تشارك بشكل كبير في إنتاج الفيلم، بدءًا من تسويقه وصولًا إلى تنظيم فعالياته. يقول مارك بيكمان ، أحد منتجي الفيلم: "إنها تشارك في كل تفاصيله. كل إعلان تلفزيوني، كل لوحة إعلانية، ضمن حملة إعلانية في 30 دولة مختلفة".

أشاد بالفيلم الوثائقي الذي أتاح الوصول إلى معلومات حصرية، مشيرًا إلى أنه يُظهر جانبًا جديدًا من شخصية ميلانيا والبيت الأبيض. "لم يسبق لأحد أن حظي بمثل هذا الوصول إلى السيدة الأولى... إنها تُدخل الناس إلى اجتماعات وأماكن لم يسبق رؤيتها من قبل؛ إنه أمر غير مسبوق."

رد فعل ترامب على الفيلم الوثائقي

في وقت سابق من هذا الشهر، تحدث دونالد ترامب عن فيلم "ميلانيا". وكشف أنه رغم عدم مشاهدته للفيلم كاملاً، إلا أنه معجب به. وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لقد شاهدت أجزاءً منه، إنه فيلم رائع".

"أعتقد أنه سيحقق نجاحاً كبيراً... كما تعلمون، لقد ألفت كتاباً وكان الكتاب من أكثر الكتب مبيعاً، وهذا فيلم، ويبدو أنه يجذب انتباه الكثير من الناس."

بحسب شركة أمازون إم جي إم ستوديوز، يتمتع الفيلم الوثائقي بـ"إمكانية وصول غير مسبوقة إلى العشرين يومًا التي سبقت تنصيب الرئيس في عام 2025". ويعرض الفيلم "لقطات حصرية لاجتماعات حاسمة، ومحادثات خاصة، وبيئات لم يسبق رؤيتها من قبل".

الفيلم من إخراج بريت راتنر ، المعروف بأعماله في سلسلة أفلام " ساعة الذروة ". ويمثل هذا الفيلم أول مشروع له منذ سنوات بعد اتهامات بالتحرش الجنسي من ست نساء.