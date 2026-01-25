بطولة فرنسا: لنس يفشل باستعادة الصدارة بسقوطه أمام مرسيليا

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : فشل لنس باستعادة صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بسقوطه لأول مرة بعد عشر مباريات في مختلف المسابقات، أمام مضيفه مرسيليا 1 3 بقيادة الجزائري أمين غويري السبت في المرحلة التاسعة عشرة.

وكان يمكن للنس العودة إلى المركز الأول الذي فقده لساعات بعد فوز باريس سان جرمان حامل اللقب على مضيفه أوكسير الجمعة، لكن بخسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم، بقي في المركز الثاني خلف الفريق الباريسي بنقطتين (43 نقطة)، متفوقا على مرسيليا الثالث بخمس نقاط.

وكان لنس تصدّر البطولة في المرحلة 14 التي خسر فيها سان جرمان أمام موناكو، وحافظ على الصدارة، إلى جانب فوزه في مباراتين ضمن مسابقة كأس فرنسا التي ودّعها سان جرمان.

على ملعب فيلودروم حيث خسر آخر مباراتين استضافهما في الدوري ودوري أبطال أوروبا، قدّم مرسيليا واحدة من أفضل مبارياته، خاصة في الشوط الأول، حيث تقدّم سريعا بهدف غويري بطريقة جميلة حين تخطى مدافعين وسدد ببراعة في المرمى (3).

وأضاف الإنكليزي إيثان نوانيري في مباراته الأولى بعد قدومه من أرسنال بالإعارة، هدفا ثانيا من خارج منطقة الجزاء إلى يمين المرمى (13).

وأنهى غويري الأمور بهدف ثالث، حين تابع من مسافة قريبة تمريرة الأميركي تيموثي وياه (75).

وسجل البديل ريان فوفانا هدف تقليص الفارق بتسديدة زاحفة إثر تمريرة من المالي مامادو سانغاريه (85).

واكتفى موناكو بتعادل سلبي مع مضيفه لوهافر وتواصل تخبطه وسلسلة مبارياته المتتالية من دون فوز إلى خمس مباريات.

فريق الإمارة الذي تجرّع خسارة ثقيلة أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني 1 6 في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا، خسر في مبارياته الأربع الماضية في الدوري، وحقق السبت نقطة رفعت رصيده إلى 24 في المركز العاشر موقتا.

في المقابل، حصل لوهافر على نقطة ثمينة جديدة بعد تلك التي انتزعها من رين (1 1) الأسبوع الماضي.

ويحتل لوهافر، عميد الأندية الفرنسية، المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، متقدما بست نقاط موقتا على نانت صاحب المركز السادس عشر الذي يخوض ملحق الهبوط والصعود.

ولم يُنه موناكو المباراة بتعادل ليس في صالحه فحسب، بل خسر خدمات المدافع البلجيكي ووت فاس الذي خرج في الدقيقة 29 بسبب إصابة ودخل الإنكليزي إيرك داير، قبل أن يخرج هو الأخير بسبب إصابة أيضا (70).

وسقط رين على أرضه أمام لوريان بهدفين نظيفين سجلهما جان فيكتور ماكانغو (3) والبديل بابلو باجيس (77).