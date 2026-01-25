رامي إمام يكشف عن مسلسل جديد بعد رمضان… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: عبّر المخرج رامي إمام عن تقديره الكبير لحب الجمهور للفنان عادل إمام، مؤكدًا أن هذا الحب المتجذر في وجدان الناس هو سرّ المكانة الاستثنائية التي يحظى بها والده.

وقال رامي إمام، خلال ظهوره في برنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة “صدى البلد”: “مقدّرين حب الناس للزعيم عادل إمام”، مشيرًا إلى أن هذا التقدير المتبادل بين الجمهور وعادل إمام كان أحد أبرز أسباب استمراريته الفنية وحضوره الدائم.

وعلى صعيد آخر، كشف رامي عن استعداده لتقديم عمل درامي جديد بعد شهر رمضان، موضحًا: “لديّ مسلسل بعد رمضان، ولم نستقر بعد على اسمه”، في إشارة إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضيرات.